Пивовары предупредили о резком сокращении выпуска пива

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В случае введения в России обязательной маркировки, выпуск пива в России сократится на 20–30% с пропорциональным сокращением акцизных отчислений. Также на 10% вырастет себестоимость пива. Об этом сообщил Союз российских пивоваров в открытом письме президенту России Владимиру Путину.

В организации пояснили, что компоненты системы маркировки производят в США, Германии, Италии, Японии и на Тайване. Поставки оттуда заблокированы из-за санкций против России. В Союзе пивоваров также отметили, что маркировка снизит эффективность работы отрасли.

«Это подтверждается опытом введения обязательной маркировки для питьевой и минеральной воды. Данную продукцию выпускают и пивоваренные компании, которые после интеграции маркировки отмечают падение производительности линий розлива воды на 20–30%»,— сказано в открытом письме.

По мнению пивоваров, из-за обязательной маркировки пивоваренные предприятия будут в «критической зависимости от поставщиков маркировочного оборудования и технологий» из стран, которые ранее ввели санкции. В письме отметили, что, по мнению представителей отрасли, задачи по контролю за рынком может выполнять существующая в России Единая государственная автоматизированная информационная система. Сейчас эта система используется для контроля за рынком.

Ранее исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил, что в 2022 году производство пива в России может сократиться на 5%. По его мнению, это произойдет из-за снижения покупательной способности россиян, роста производственных издержек и экспортных трудностей, пишет Коммерсантъ.