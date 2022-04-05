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Пиво в России подорожает

5 апреля 2022 11:42
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Пиво в России подорожает

Крупнейшие производители пива, на фоне сообщений об уходе из России крупнейшие компании по производству напитка, поднимают цены на свою продукцию на 5–20%.

Такие перемены в стоимости связаны с резким удорожанием сырья и материалов. Участники рынка убеждены, что это неминуемо приведет к смещению спроса в сторону пива экономсегмента.

Так с 4 апреля дистрибутор пивоваренной компании «Heineken» повысит цену на 6%. Стоимость на 5% увеличат «AB InBev Efes» и «Московская пивоваренная компания». Максимальный подъем цены, на 20%, у «Балтики». Об этом сообщает Коммерсант.  

Напомним, что из-за волны экономических санкций некоторые западные компании по производству этого пенного напитка сообщили 28 марта, что намерены покинуть российский рынок и реализовать имеющиеся здесь активы. Эксперты отмечают, что пивоваренная отрасль, как и другие, находится под давлением негативных факторов, связанных в том числе с ростом цен на сырье, материалы и нарушением логистических цепочек. Дорожают солод, хмель, фруктовые соки, а также картон, пленка, этикетка, алюминиевая банка, пишет ГТРК Самара.

 

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