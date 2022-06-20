Песков высказался об идее отказа от плавающего курса рубля

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Идея отказа от плавающего курса рубля на данный момент является дискуссией экспертов, необходимо дождаться консолидированной позиции кабмина. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 20 июня.

«В данном случае я не буду ничего отвечать. Это экспертная дискуссия. Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать», — заявил пресс-секретарь президента РФ на встрече с журналистами, пишут "Известия".

16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим. Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что «рубль должен оставаться плавающим».

Ранее в этот день вице-премьер России Андрей Белоусов отметил серьезное укрепление российской национальной валюты, передает НСН. Он назвал рубль слишком крепким и назвал курс 70–80 рублей за доллар оптимальным.