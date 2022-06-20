Я нашел ошибку
Главные новости:
В день медицинского работника лучшим представителям медицинской отрасли были вручены награды.
Виктор Кудряшов поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником
Авторы лучших молодежных цифровых проектов для улучшения качества жизни получили награды от Российского общества «Знание».
Cтудент ТГУ занял второе место в конкурсе «Моя страна — моя Россия»
В Самаре за сутки заболел 31 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В Сызрани оцепили место с предметом, похожим на гранату
В Сызрани оцепили место с предметом, похожим на гранату
ПАО «ТОАЗ» реализует выведенные из эксплуатации транспортные средства.
ПАО «ТОАЗ» реализует выведенные из эксплуатации транспортные средства
Россия экспортировала в Китай рекордный объем нефти
Песков высказался об идее отказа от плавающего курса рубля
Песков высказался об идее отказа от плавающего курса рубля
В Самаре пройдет ежегодный Всероссийский управленческий форум
В Самаре пройдет ежегодный Всероссийский управленческий форум
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском военном госпитале для участников спецоперации на Украине выступил основатель рок-группы «СерьГа» 
Инспекторы ГИМС СО патрулируют акваторию Волги и ее притоков
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Песков высказался об идее отказа от плавающего курса рубля

20 июня 2022 13:54
87
Песков высказался об идее отказа от плавающего курса рубля

Идея отказа от плавающего курса рубля на данный момент является дискуссией экспертов, необходимо дождаться консолидированной позиции кабмина. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 20 июня.

«В данном случае я не буду ничего отвечать. Это экспертная дискуссия. Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать», — заявил пресс-секретарь президента РФ на встрече с журналистами, пишут "Известия".

16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим. Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что «рубль должен оставаться плавающим».

Ранее в этот день вице-премьер России Андрей Белоусов отметил серьезное укрепление российской национальной валюты, передает НСН. Он назвал рубль слишком крепким и назвал курс 70–80 рублей за доллар оптимальным.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
20 июня 2022  10:30
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
172
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
569
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
758
Цель проекта - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
17 июня 2022  19:55
Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашение о реализации нового в стране проекта «Социальный координатор»
901
Результаты рейтинга были озвучены руководителем АСИ Светланой Чупшевой в рамках проведения ПМЭФ в пятницу, 17 июня.
17 июня 2022  19:02
Самарская область закрепила позиции в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов России
2789
Весь список