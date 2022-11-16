Партнер McDonald’s решил уйти из России

184

Компания Havi Logistics, которая специализируется на логистике продуктов питания, намерена уйти с российского рынка и ищет, кому передать свой бизнес в стране. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в качестве одного из вариантов рассматривается возможность передачи активов российскому менеджменту. Havi Logistics в том числе известна как логистический партнер McDonald’s.

Компания работает в 45 странах мира и сотрудничает со многими брендами, в том числе с IKEA. В России компания представлена в качестве ООО "Рулог".

McDonald’s ранее ушел с российского рынка, на месте его ресторанов был запущен бренд "Вкусно — и точка". В компании заявили, что продолжают сотрудничать с "Рулогом", пишет Коммерсантъ.