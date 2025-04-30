ПАО «Яковлев» ввел в эксплуатацию линейную станцию техобслуживания самолетов SSJ-100 в аэропорту «Курумоч»

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В Самаре ПАО «Яковлев» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) ввел в эксплуатацию пневмокаркасный ангар линейной станции технического обслуживания в Международном аэропорту «Курумоч». В ангаре будет организовано техническое обслуживание воздушных судов, в том числе российских ближнемагистральных самолетов SSJ-100, а в перспективе и среднемагистральных МС-21.

В мероприятии по открытию станции приняли участие вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов, генеральный директор авиакомпании «Россия» Ян Бург, исполнительный директор международного аэропорта «Курумоч» Михаил Берман, заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков.

«Сегодняшнее событие — это очередная ступень в организации работы по эксплуатации и техническому обслуживанию воздушных судов, основным разработчиком которых является ПАО «Яковлев». Для нас — для региона — особая гордость, что воздушная гавань Самары становится в один ряд с ведущими техническими центрами обслуживания. И доверие, которое было оказано Самарскому региону, конечно же, мы оправдаем, потому что именно здесь находятся высокотехнологичные, высокопроизводительные кадры в области авиационной промышленности. Самарская область является одним из регионов-лидеров в этой сфере», — подчеркнул вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов.

Первым процедуру технического обслуживания пройдет самолет SSJ-100 авиакомпании «Россия». На воздушном судне проведут работы по форме 4Y-check.

«Для нас открытие новой станции технического обслуживания – это еще одна возможность улучшить взаимодействие с эксплуатантами, обеспечивая качественный уровень обслуживания воздушных судов. На сегодняшний день количество линейных станций ПАО «Яковлев», обслуживающих SSJ-100, в России достигло семи штук. И мы будем работать над тем, чтобы это число продолжало расти», – прокомментировал Дмитрий Борисенко, заместитель генерального директора ПАО «Яковлев» по поддержке заказчиков гражданской авиатехники.

«Станция открывает новые возможности для технического обслуживания самолетов, что, несомненно, повышает уровень сервиса для авиакомпаний в нашем аэропорту. Новый ангар площадью 3500 м2 – самая крупная конструкция такого типа в Европе, и нам особенно приятно, что возведен он в Самаре», — отметил Михаил Берман, исполнительный директор Международного аэропорта «Курумоч».

Фото: Андрей Савельев