Падение спроса на потребительские товары побило рекорд кризиса 2014 года

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В 2022 году реальное потребление товаров повседневного спроса было ниже, чем в кризис 2014–2015 годов, выяснили в NielsenIQ. Хотя рост продаж и обеспечила инфляция, реальный спрос упал на 3,4%



В 2022 году на рынке товаров повседневного спроса произошло самое серьезное снижение объемов потребления с момента кризиса 2014–2015 годов, следует из данных исследовательской компании NielsenIQ, с которыми ознакомился РБК.



В своем отчете по итогам 2022 года исследователи отмечают, что номинальный рост рынка FMCG-товаров (Fast-Moving Consumer Good — товаров повседневного спроса) год к году составил 13,6% (абсолютные данные оборота рынка исследователи не приводят). Но продажи росли преимущественно за счет инфляционного увеличения цен — вклад инфляции составил 17%. При этом вклад реального потребления был отрицательным и составил -3,4%.



Исследование компании строится на аудите FMCG-розницы по всей России, включающем более 200 торговых сетей, а также каналы традиционной торговли (рынки, павильоны), составляющие совокупно более 120 тыс. точек.



Для сравнения: в 2015 году продажи в натуральном выражении снизились на 1,5%, а вклад инфляции составил 14,1%, за счет этого номинальный рост рынка год к году составил 12,5%. За прошедшие восемь лет только в 2018 году — в год проведения чемпионата мира по футболу в России — вклад реального спроса в рост оборота рынка был выше, чем влияние инфляции.



Как поясняют исследователи, снижение продаж в первую очередь связано со снижением реальных располагаемых доходов, которые напрямую зависят от темпов роста цен и влияния беспрецедентной трансформации логистических цепочек для компаний и смены ассортимента. «Тренд на снижение объемов продаж наблюдается на протяжении 11 месяцев 2022 года — за исключением марта, во время которого произошел ажиотажный всплеск на фоне новостей об уходе ряда зарубежных брендов FMCG», — пояснил директор по работе с ретейлерами NielsenIQ Константин Локтев.



