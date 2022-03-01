Отгрузки новых машин в Россию ставят на паузу

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Зарубежные производители один за другим приостанавливают постановки автомобилей и запчастей в Россию на фоне санкций из-за спецоперации России на Украине, сильных валютных колебаний и проблем с логистикой.

1 марта концерн General Motors приостановил экспорт автомобилей в Россию и новые оптовые продажи дилерам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе GM.

О приостановке бизнеса в России вчера заявили и шведские компании. «Учитывая потенциальный риск, связанный с торговлей материалами с Россией, а также санкции, введенные США и ЕС, Volvo Cars не будет поставлять автомобили на российский рынок до дальнейшего уведомления», — приводит ТАСС комментарии представителя Volvo Cars Бена Фулдса.

Ещё на прошлой неделе поставки автомобилей и запчастей в Россию прекратил производитель грузовиков Scania. «Отношения с клиентами важны для Scania, но здесь ценности Scania оказались важнее», — прокомментировал представитель пресс-службы компании Эрик Брэттхолл.

28 февраля сотрудничество с российским «КамАЗом» приостановил Daimler Truck (подразделение концерна Mercedes-Benz Group, выпускающее грузовики).

В условиях резких валютных колебаний Volkswagen Group остановила отгрузку дилерам готовых машин на неопределенный срок – до особого уведомления.

На прошлой неделе паузу в поставках новых машин в Россию взяли и в Jaguar Land Rover, пишет Обозрение.