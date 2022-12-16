Оставшихся в России новых иномарок хватит на один месяц продаж

121

Через месяц в России закончатся новые машины иностранных брендов. Оставшиеся 20-30 тысяч будут распроданы. Такой прогноз озвучили в ассоциации "Российских автомобильных дилеров".

При этом подчеркивается, что на складах у дилеров почти не осталось машин средней ценовой категории - Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen. Импортировать такие автомобили сейчас невыгодно.

"Из-за трудностей с логистикой и высокой пошлины цена на дешевый автомобиль поднимается как минимум на 10 процентов. Люди не готовы переплачивать", - заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Он добавил, что машины из дилерских центров Казахстана, Армении, Киргизии и Беларуси поставляются в Россию неохотно.

Что касается Китая, он увеличивает свое присутствие на российском рынке, но пока не может предложить достаточное количество моделей. Плюс повысил цены на весь модельный ряд, пишет газета "Известия".