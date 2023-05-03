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Особая экономическая зона «Тольятти» продолжает привлекать инвесторов

3 мая 2023 13:43
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Особая экономическая зона «Тольятти» продолжает привлекать инвесторов

На заседании Экспертного совета ОЭЗ «Тольятти» под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова была одобрена новая заявка на инвестиционный проект, связанный с производством автокомпонентов.

Один из ведущих производителей автомобильных запчастей, намерен сконцентрировать производственные мощности своего предприятия и увеличить долю присутствия на рынке автомобильных комплектующих. Для Тольятти – это дополнительные 200 млн рублей инвестиций и около сотни новых квалифицированных рабочих мест.

Развитие тольяттинской инвестиционной площадки находится под личным контролем Главы региона Дмитрия Азарова. В феврале текущего года Губернатор представил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову планы строительства инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ ППТ «Тольятти», которая входит в тройку наиболее эффективных особых экономических зон в стране. В ОЭЗ уже работают 13 заводов, открыто свыше 2,5 тысяч рабочих мест. Строительство новой очереди с созданием всей необходимой инженерной инфраструктуры позволит привлечь еще больше резидентов. Максим Решетников поддержал предложение Дмитрия Азарова о строительстве третьей очереди особой экономической зоны, отметив успешные результаты за предыдущие годы ее работы и возможности, которые будут созданы для потенциальных инвесторов.

«В Особой экономической зоне «Тольятти» активно развиваются производственные предприятия в самых различных сферах - машиностроения, стройматериалов, упаковки, фармацевтики, металлообработки, производства газов и оборудования, компании пищевой промышленности, - рассказал Дмитрий Богданов. - Сегодня мы одобрили заявку резидента, что позволит ему расширить производимую линейку товаров, диверсифицировать внутреннюю экономику предприятия и увеличить налоговые отчисления в тольяттинский и региональный бюджеты. Успешное развитие резидентов ОЭЗ «Тольятти» делает эту площадку все более востребованной среди инвесторов, и сегодня мы активно работаем для того, чтобы удовлетворить этот спрос».

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