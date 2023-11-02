осенью 2023 года самые высокооплачиваемые вакансии для подработки предлагают в строительстве и ресторанной сфере

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В 2023 году работодатели охотнее привлекают сотрудников на частичную занятость из-за повышенного спроса на квалифицированных специалистов на рынке труда. В частности, осенью зафиксирован ряд профессий, которые особенно востребованы, даже если кандидат может работать только неполный день. Аналитики Авито Работы составили рейтинг самых высокооплачиваемых подработок осени 2023 года.

Осенью 2023 года особенно востребованы электрики. Работодатели существенно увеличили размеры предлагаемых заработных плат для специалистов в области работы с электричеством при частичной занятости — на 78%. Работая неполный рабочий день, электрики в среднем могут рассчитывать на оплату труда в 53 699 рублей в месяц.

Специальность Средние зарплатные предложения руб./месяц, осень 2023 Динамика увеличения зарплатных предложений, %, осень 2022/2023 Электрик 53 699 78% Диспетчер 40 000 76% Менеджер по персоналу 46 261 66% Работник кухни 34 054 59% Администратор ресторана 90 520 51% Ремонтник 79 340 51% Сантехник 74 238 49% Слесарь 53 813 46% Мясник 30 813 44% Маляр 65 154 39% Кондитер 22 067 37% Массажист 42 080 36% Логопед 30 180 32% Бариста 26 926 26% Архитектор 59 969 24%

«Судя по увеличению зарплатных предложений для вакансий с частичной занятостью осенью 2023 года, особенно повышен спрос на специалистов в сфере строительства и общепита. Для двух этих отраслей частичная занятость специалиста не влияет на эффективность работы, и при этом позволяет организации эффективно распределять ресурсы. Поэтому строительные компании в пиковый для сегмента сезон охотно принимают на работу на неполный день слесарей, маляров и даже архитекторов. Ресторанная сфера в целом испытывает нехватку кадров из-за сезонных колебаний и высокой текучки. Отсюда спрос на бариста, кондитеров, работников кухни и администраторов ресторана», — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.