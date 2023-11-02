осенью 2023 года самые высокооплачиваемые вакансии для подработки предлагают в строительстве и ресторанной сфере

В 2023 году работодатели охотнее привлекают сотрудников на частичную занятость из-за повышенного спроса на квалифицированных специалистов на рынке труда. В частности, осенью зафиксирован ряд профессий, которые особенно востребованы, даже если кандидат может работать только неполный день. Аналитики Авито Работы составили рейтинг самых высокооплачиваемых подработок осени 2023 года.
Осенью 2023 года особенно востребованы электрики. Работодатели существенно увеличили размеры предлагаемых заработных плат для специалистов в области работы с электричеством при частичной занятости — на 78%. Работая неполный рабочий день, электрики в среднем могут рассчитывать на оплату труда в 53 699 рублей в месяц.
|
Специальность
|
Средние зарплатные предложения руб./месяц, осень 2023
|
Динамика увеличения зарплатных предложений, %, осень 2022/2023
|
Электрик
|
53 699
|
78%
|
Диспетчер
|
40 000
|
76%
|
Менеджер по персоналу
|
46 261
|
66%
|
Работник кухни
|
34 054
|
59%
|
Администратор ресторана
|
90 520
|
51%
|
Ремонтник
|
79 340
|
51%
|
Сантехник
|
74 238
|
49%
|
Слесарь
|
53 813
|
46%
|
Мясник
|
30 813
|
44%
|
Маляр
|
65 154
|
39%
|
Кондитер
|
22 067
|
37%
|
Массажист
|
42 080
|
36%
|
Логопед
|
30 180
|
32%
|
Бариста
|
26 926
|
26%
|
Архитектор
|
59 969
|
24%
«Судя по увеличению зарплатных предложений для вакансий с частичной занятостью осенью 2023 года, особенно повышен спрос на специалистов в сфере строительства и общепита. Для двух этих отраслей частичная занятость специалиста не влияет на эффективность работы, и при этом позволяет организации эффективно распределять ресурсы. Поэтому строительные компании в пиковый для сегмента сезон охотно принимают на работу на неполный день слесарей, маляров и даже архитекторов. Ресторанная сфера в целом испытывает нехватку кадров из-за сезонных колебаний и высокой текучки. Отсюда спрос на бариста, кондитеров, работников кухни и администраторов ресторана», — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.