Опыт Ирана не поможет экономике России восстановиться

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Председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков заявил, что экономику России надо поднимать своими силами, не оглядываясь на опыт Ирана.

Он объяснил свою позицию индивидуальным характером санкций, введенных Западом 44 года назад в отношении Ирана.

"Может ли его опыт помочь… России обходить или нивелировать санкционные ограничения Запада? Нет".

По словам эксперта, технологии обхода санкций давно известны, именно поэтому они долго не работают, передает РИА Новости.

Главный вывод, который можно сделать из опыта Ирана – национальную экономику нужно поднимать самим "с учетом национальных интересов государства".