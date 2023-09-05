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Опережая время: губернатор Дмитрий Азаров запустил новую установку аммиачной селитры на «КуйбышевАзот»
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Опережая время: губернатор Дмитрий Азаров запустил новую установку аммиачной селитры на «КуйбышевАзот»

5 сентября 2023 18:22
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Она не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2 300 тонн в сутки.

Во вторник, 5 сентября, тольяттинской предприятие химической отрасли ПАО «КуйбышевАзот» открыло новую установку гранулирования и выпарки аммиачной селитры. Она не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2 300 тонн в сутки. Получаемый продукт позволит удовлетворить потребность российских аграриев в удобрениях. Инвестиции в проект составляют 5 миллиардов рублей.

Участие в запуске новой технологической линии принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор компании Александр Герасименко, сотрудники производств.

«КуйбышевАзот» в последние годы активно развивается. Как отметил глава региона, за последние пять лет открылось уже седьмое высокотехнологичное производство благодаря новым идеям, умениям трудового коллектива в буквальном смысле опережать время. «Новое производство аммиачной селитры на треть увеличивает мощность выпуска продукции. Это очень хороший пример того, как в этих особых для нашей страны условиях нужно действовать. Несмотря на санкции, палки в колеса, которые нам пытаются вставить, благодаря мудрости руководства, самоотверженности трудового коллектива вводятся новые производства. Тем самым мы даем ответ тому вызову, которое бросает нам время», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Аммиачная селитра, получаемая на новом производстве – одно из самых популярных и востребованных азотных удобрений в российском сельском хозяйстве. Уже производится отгрузка продукции для сельхозпредприятий, ведется отладка технологических режимов. «Основная цель – обеспечение продовольственной безопасности России, самарского региона. Только за последние пять лет потребление минеральных удобрений в области выросло в 2 раза, а задача на ближайшие годы – увеличить еще в два раза. Именно для этого мы инвестируем средства в наше производство», – подчеркнул Александр Герасименко.

По мнению губернатора, компания является флагманским предприятием Самарской области не только в химической отрасли, а в промышленности в целом. «На различного рода совещаниях и форумах я часто именно «КуйбышевАзот» привожу в пример благодаря высокой эффективности, умению опережать время, привлекать партнеров к реализации абсолютно инновационных проектов, локализации продукции на самарской, российской земле, что смело можно относить к импортозамещению, высокой производственной культуре и социальной ответственности. И никогда не забываю подчеркнуть миссию «КуйбышевАзот», с которой он справляется наилучшим образом, – улучшение экологии нашего региона», – отметил Дмитрий Азаров.

Проект имеет существенный экологический эффект. Производство соответствует наилучшим доступным технологиям и имеет высокий уровень промышленной и экологической безопасности. «КуйбышевАзот» системно подходит к вопросам экологии, внедряя прогрессивные ресурсосберегающие технологии с уровнем экологической и промышленной безопасности, соответствующих лучшим мировым аналогам. «Развивая производство, открывая новые линии, предприятие из года в год идет по пути снижения вредных выбросов. И эта установка несмотря на то, что она имеет мощность большую, чем предыдущая, приводит к снижению выбросов в атмосферу на 200 тонн», – подчеркнул глава региона.

«Новая установка для всех работников и жителей города – это показатель экологичности нашего производства и направленности нашей компании на развитие местного сообщества, – отметил генеральный директор компании Александр Герасименко. –  За последние годы мы действительно запустили много новых современных производств. Этого удалось добиться благодаря постоянной поддержке региональных властей, Минпромторга, Правительства России».

Руководитель области поблагодарил коллектив за вклад в развитие предприятия и всего региона. «Это достижение, ваш большой успех в том, что с поставленной задачей справились в срок, это очередная победа», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к сотрудникам «КуйбышевАзот».

Важно отметить, что с 2022 года, после прохождения процедуры сертификации, «КуйбышевАзот» получил право размещать на упаковке производимых минеральных удобрений товарный знак «Зеленый эталон», правообладателем которого является Министерство сельского хозяйства РФ. Сертификацию прошли все минеральные удобрения, выпускаемые предприятием.

«Каждое новое производство – это шаг вперед. Каждое новое производство – это новые рабочие места, повышение уровня благосостояния людей. Даже новая установка, позволяющая увеличить мощность выпуска аммиачной селитры на треть, потребовала создания новых рабочих мест. Главное и то, что наше предприятие наращивают мощности и обеспечивает удобрениями не только предприятия Самарской области, но и Российской Федерации в целом. Здесь потребность большая. Благодаря удобрениям, современным технологиям в сельхозпроизводстве мы уже показываем выдающиеся результаты. Рекордный урожай прошлого года – это комплекс мероприятий, в том числе по внесению удобрений, что имеет серьезное значение. Поэтому решая задачу по обновлению производства, предприятие решает задачу обеспечения продовольственной безопасности», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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