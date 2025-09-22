ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»

89

На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.

В нем высоко отмечены практики Самарской области – особая экономическая зона «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики». В исследовании участвовали 24 ОЭЗ из 22 регионов страны. Рейтинг подготовила Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минэкономразвития.

«Мы активно развиваем ОЭЗ «Тольятти», тем самым повышая инвестиционную привлекательность Самарской области. Так, в следующем году мы откроем третью очередь ОЭЗ. Запланирован запуск уникальных для нашей страны производств», – подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Резидентами ОЭЗ сегодня являются 38 компаний, заявленные инвестиции которых составляют 92 млрд рублей. На площадке уже функционирует 21 завод – здесь выпускают автокомпоненты, подсолнечное масло, лекарственные препараты, стройматериалы, нитриловые перчатки, упаковку и др. Компании также работают в сфере металлообработки, производства газооборудования и др. Якорным резидентом третьей очереди ОЭЗ станет производство ксантановой камеди – стратегически важного компонента для многих отраслей промышленности.

«Инвестиционная привлекательность ОЭЗ «Тольятти» создается не только льготными условиями и инфраструктурой, но и качеством человеческого капитала. Высокий результат Самарской области наглядно демонстрирует, как системная социальная политика становится ключевым конкурентным преимуществом и драйвером устойчивого развития. Продолжим реализацию этих инструментов и, безусловно, готовы делиться своими практиками с другими регионами страны», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Методология рейтинга основана на стандарте раскрытия нефинансовой отчетности и учитывает три блока показателей: экологическую политику, социальную ответственность и корпоративное управление.

«Повестка ESG стала ключевым элементом оценки эффективности управляющих компаний особых экономических зон. Принципы устойчивого развития помогают укреплять их позиции в экономике и формировать долгосрочную конкурентоспособность. А рейтинг выявляет лучшие практики и позволяет масштабировать этот опыт», – заявил заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин.

Особая экономическая зона «Тольятти» входит в ТОП-3 самых привлекательных инвестплощадок России, занимая 3 место в Национальном рейтинге ОЭЗ. По итогам 2024 года площадка достигла 100% эффективности функционирования – результаты соответствующей оценки озвучили в Минэкономразвития России. Также ОЭЗ «Тольятти» занимает 2 место по клиентоориентированности среди индустриальных площадок страны. Результаты соответствующего исследования опубликовал аналитический центр «Эксперт».

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области