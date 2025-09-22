Я нашел ошибку
Главные новости:
Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
  Персональные данные
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»

22 сентября 2025 16:09
89
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.

На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
В нем высоко отмечены практики Самарской области – особая экономическая зона «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики». В исследовании участвовали 24 ОЭЗ из 22 регионов страны. Рейтинг подготовила Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минэкономразвития.
«Мы активно развиваем ОЭЗ «Тольятти», тем самым повышая инвестиционную привлекательность Самарской области. Так, в следующем году мы откроем третью очередь ОЭЗ. Запланирован запуск уникальных для нашей страны производств», – подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Резидентами ОЭЗ сегодня являются 38 компаний, заявленные инвестиции которых составляют 92 млрд рублей. На площадке уже функционирует 21 завод – здесь выпускают автокомпоненты, подсолнечное масло, лекарственные препараты, стройматериалы, нитриловые перчатки, упаковку и др. Компании также работают в сфере металлообработки, производства газооборудования и др. Якорным резидентом третьей очереди ОЭЗ станет производство ксантановой камеди – стратегически важного компонента для многих отраслей промышленности.
«Инвестиционная привлекательность ОЭЗ «Тольятти» создается не только льготными условиями и инфраструктурой, но и качеством человеческого капитала. Высокий результат Самарской области наглядно демонстрирует, как системная социальная политика становится ключевым конкурентным преимуществом и драйвером устойчивого развития. Продолжим реализацию этих инструментов и, безусловно, готовы делиться своими практиками с другими регионами страны», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Методология рейтинга основана на стандарте раскрытия нефинансовой отчетности и учитывает три блока показателей: экологическую политику, социальную ответственность и корпоративное управление.
«Повестка ESG стала ключевым элементом оценки эффективности управляющих компаний особых экономических зон. Принципы устойчивого развития помогают укреплять их позиции в экономике и формировать долгосрочную конкурентоспособность. А рейтинг выявляет лучшие практики и позволяет масштабировать этот опыт», – заявил заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин.
Особая экономическая зона «Тольятти» входит в ТОП-3 самых привлекательных инвестплощадок России, занимая 3 место в Национальном рейтинге ОЭЗ. По итогам 2024 года площадка достигла 100% эффективности функционирования – результаты соответствующей оценки озвучили в Минэкономразвития России. Также ОЭЗ «Тольятти» занимает 2 место по клиентоориентированности среди индустриальных площадок страны. Результаты соответствующего исследования опубликовал аналитический центр «Эксперт».
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Тольятти

