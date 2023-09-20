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Общий объем российского импорта в Японию упал на 62 процента

20 сентября 2023 09:09
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Общий объем российского импорта в Японию упал на 62 процента

В августе 2023 года Япония снизила импорт российских угля, СПГ, зерновых, а также рыбы и рыбной продукции. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте министерства финансов страны.

Отмечается, что импорт угля из РФ в отчетный период снизился на 79,9 процента по сравнению с августом 2022 года, импорт СПГ просел на 12,8 процента.

При этом Япония снизила импорт зерновых из РФ на 66,9 процента по сравнению с августом прошлого года, а рыбы и рыбной продукции — на 40,3 процента. Кроме этого, в августе заметно снизился импорт цветных металлов из России — на 80,7 процента.

Вместе с этим страна снизила экспорт в РФ генераторов на 78,5 процента по сравнению с августом прошлого года, а компьютеров — на 97,7 процента и комплектующих для них — на 99,3 процента.

В то же время Япония в августе 2023 года нарастила экспорт стали и железа в Россию на 312,5 процента.

Общий объем экспорта Японии в РФ в августе 2023 года упал на 57,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт из России снизился на 62,5 процента.

Таким образом, экспорт Японии в Россию в августе этого года составил 23,32 миллиарда иен (157,82 миллиона долларов). Импорт в подотчетный период составил 61,88 миллиарда иен (418,77 миллиона долларов), пишет Лента.

Ранее сообщалось, что цены на подержанные авто в Японии падают второй месяц подряд из-за ограничений на экспорт в Россию. Средняя цена б/у машин на аукционах в августе составила чуть более одного миллиона иен (около 6,8 тысячи долларов), что на 6,9 процента ниже показателей годовой давности.

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