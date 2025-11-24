Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России стал одним из 13 ведущих университетов страны, вошедших в первую группу программы «Приоритет-2030», и занял 9 позицию рейтинга.
СамГМУ вошел в первую группу программы «Приоритет-2030»
В настоящее время Сергей Анатольевич ведет активную деятельность, сосредоточенную на патриотическом воспитании молодежи и подготовке кадров для правоохранительных органов.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте председатель Совета ветеранов награжден знаком отличия 
Национальные цели развития до 2030 года задают вектор региональной бюджетной политики.
Общественные эксперты одобрили проект областного бюджета на ближайшую трехлетку
В регионе более 2000 семей воспользовались услугами нового сервиса. Вещи предоставляются бесплатно при минимальном пакете документов.
Бесплатный прокат вещей для новорожденных: в регионе молодым родителям помогают экономить семейный бюджет
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны.
Ночью 25 ноября в губернии ожидается усиление южного ветра, сохранится туман
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:
КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. 
«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Общественные эксперты одобрили проект областного бюджета на ближайшую трехлетку

24 ноября 2025 18:29
46
Национальные цели развития до 2030 года задают вектор региональной бюджетной политики.

На итоговых публичных слушаниях по проекту закона об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов представители министерств и ведомств совместно с общественными экспертами обсудили ключевые параметры главного финансового документа региона и оценили эффективность распределения средств. 
«Во время визита президента Владимира Владимировича Путина в Самарскую область Антон Германович Силуанов отметил финансовую устойчивость бюджета, как результат системной работы в регионе. Подготовленный проект на 2026-2028 годы - это бюджет социальной стабильности, безопасности и развития. Вместе с тем мы отчётливо видим внешние вызовы и федеральные решения по консолидации и мобилизации ресурсов, поддержке экономики и сдерживанию инфляции, которые продолжают оказывать влияние на бюджетные параметры региона. Это требует от нас гибкости принятия решений и постоянного мониторинга ситуации», - обратилась к участникам слушаний заместитель председателя Правительства — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская. 
Проект закона 30 октября был принят Самарской Губернской Думой в первом чтении.  С учетом внесенной поправки губернатора от 7 ноября, учитывающей целевые поступления из федерального бюджета, в трехлетнем периоде совокупный прогноз основных параметров впервые превысит один триллион рублей: доходы составят 1 003 млрд рублей (в том числе в 2026 году 322 млрд рублей), а расходы – 1 049 млрд рублей (в том числе в 2026 году 353 млрд рублей).
Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение поручений губернатора, в том числе сформированных по итогам общения с жителями, стопроцентное исполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей безопасности региона с учетом существующих вызовов, включая поддержку участников СВО и членов их семей, а также реализация национальных проектов. 
Национальные цели развития до 2030 года задают вектор региональной бюджетной политики. Самарская область в рамках семи национальных целей участвует в одиннадцати национальных проектах. В целом на достижение показателей национальных целей в трехлетнем периоде предусмотрено более 100 млрд рублей.
Первый заместитель министра финансов Юлия Веселкова в своем докладе подчеркнула социальную приоритизацию бюджета – в проекте на 2026–2028 годы порядка 65% общего объема расходов направляется на социальную сферу.
Отдельное внимание уделено вовлечению граждан в бюджетный процесс — задаче, поставленной Президентом и губернатором. В регионе действует государственная программа «Народный бюджет», в рамках которой на 2026–2028 годы предусмотрено 2,2 млрд рублей. Средства будут направлены по предложению жителей на озеленение и освещение территорий, а также на организацию и обустройство детских площадок, малых архитектурных форм, спортивных объектов и других общественно значимых пространств.
На общественных слушаниях также присутствовали участники региональной программы «Школа героев», которые в рамках управленческого минимума изучили проект бюджета на 2026-2028 годы.
 «Проект бюджета, который разработала команда губернатора мы несомненно поддерживаем. Детально с ним ознакомившись, мы увидели, что он довольно ёмкий, при этом направлен как на социальную сферу, так и на экономическое развитие, много мер пойдёт на поддержку ветеранов СВО и их семей – это вызывает огромное доверие», - подчеркнул Сергей Сибилёв, участник СВО, старший лейтенант, награждённый орденом мужества и медалью За Отвагу.
Председатель экспертно‑консультативного общественного совета при министерстве финансов Валентина Пестрикова отметила, что, публичным слушаниям исполнилось 20 лет — это своего рода юбилей и знак зрелости общественного диалога, устойчивости практики открытого бюджета и вовлеченности граждан в принятие решений. Каждый житель Самарской области может поучаствовать в рассмотрении проекта бюджета.

 

Фото – Волжская коммуна

Теги: Самара

