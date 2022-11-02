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Областной кабинет министров утвердил итоги исполнения бюджета за девять месяцев

2 ноября 2022 19:13
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Виктор Кудряшов отметил, что ситуация с бюджетом напряженная, но не критичная.

Во вторник, 1 ноября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел внеочередное заседание областного кабинета министров. В обсуждении вопросов повестки, помимо глав министерств и ведомств, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие депутаты Самарской Губернской Думы, представители надзорных органов, главы отдельных муниципальных образований.

Участники заседания рассмотрели шесть вопросов повестки дня, все они получили одобрение министров. Особое внимание члены Правительства уделили исполнению бюджета текущего года за прошедшие девять месяцев.

Министр управления финансами Андрей Прямилов доложил, что за этот период общий объем доходов областного бюджета составил 207,671 млрд рублей. По отношению к годовому плану это 76%, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 151,4 млрд рублей.

Министр отметил рост поступления налоговых доходов, объяснив это увеличением налоговых источников. По данным министерства, 41% поступлений в бюджет составляют налоги на прибыль организаций. 55% от этой суммы направляют в бюджет 30 крупнейших налогоплательщиков региона. Прибыль от налога на доходы физлиц составила 38,328 млрд рублей – на 13% больше по сравнению с прошлым годом, что объясняется увеличением фонда оплаты труда.

Анализ поступления налогов, представленный на заседании, показал, что больше всего налоги на прибыль организаций, на доходы физических лиц и имущество организаций платят представители обрабатывающего производства.

Безвозмездные поступления, то есть дотации, субсидии, субвенции (межбюджетные переносы) из федерального бюджета в областной составили за девять месяцев 56,3 млрд рублей – 60,8% от плановых показателей.

Расходная часть областного бюджета на 1 октября распределилась следующим образом. Главным распорядителям средств областного бюджета доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 293,9 млрд рублей. Расходы областного бюджета составили 195,6 млрд рублей. В реализацию национальных проектов вложено 56,76 млрд рублей.

«В целом исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с кассовым планом, утвержденным на 2022 год и требованиями распоряжения Правительства Самарской области №139-р «О мерах по реализации Закона Самарской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период», – подвел итог руководитель минфина.

Виктор Кудряшов отметил, что ситуация с бюджетом напряженная, но не критичная.

«Поскольку рентабельность многих сфер бизнеса снижается, следует ожидать некоторого снижения и объемов поступлений в бюджет за счет налога на прибыль. Это снижение будет неприятным, но не критичным. Мы давно понимали, что нам требуется задел, из года в год системно работали над снижением уровня государственного долга. Сейчас он сокращен до 21% от доходов бюджета. Рассчитываем, что сформированного запаса прочности нам хватит как минимум на несколько лет. Это позволяет в нынешних условиях достаточно уверенно планировать бюджет, не только не сокращать социальные обязательства, но и увеличивать их», – подчеркнул председатель областного Правительства.

Первый вице-губернатор также призвал коллег сконцентрировать усилия на исполнении бюджета текущего года.

«В прошлом году у нас был высочайший уровень освоения федеральных средств – 99,8%. В текущем году мы должны обеспечить такой же высокий показатель», – подчеркнул глава кабмина.

Участники заседания утвердили отчет и направили документ в Самарскую Губернскую думу и Счетную палату Самарской области.

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