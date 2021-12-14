Обеспечение жильем детей-сирот – на контроле Правительства региона

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В понедельник, 13 декабря, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. В режиме видеоконференции в нем приняли участие руководители органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, главного управления МЧС по Самарской области, главы ряда муниципальных образований.

Традиционно первым в повестке дня стал вопрос об оперативной обстановке. Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за период с 6 по 13 декабря чрезвычайных ситуаций на территории губернии не зафиксировано. Уровень воды в Волге составляет 28,34 м по балтийской системе высот.

Вместе с тем не обошлось без резонансных происшествий. Глава регионального управления МЧС подробно остановился на пожаре на Птичьем рынке в областном центре, который произошел 3 декабря. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по второму рангу опасности. Возгорание охватило 1200 кв. метров площади, в тушении были задействованы 126 человек и 39 единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Возбуждено уголовное дело.

Еще одно происшествие связано с начавшимся на водоемах региона ледоставом. В Самаре на озере Гатное мужчина вышел на хрупкий лед и погиб. Похожий инцидент был и в Тольятти, но спасатели успели прийти на помощь тонущему.

«Очевидная опасность, от которой мы должны предостеречь людей, - это выход на неокрепший лед. В этом году он встает позже обычного, даже на озерах. Необходимо снова и снова предупреждать граждан о том, что это крайне опасно», - акцентировал внимание Виктор Кудряшов.

Глава регионального кабмина обратился также к главам муниципалитетов, призвав их еще раз проверить готовность экстренных служб к работе в быстро меняющихся погодных условиях.

В еженедельном режиме в последние месяцы года на оперативных совещаниях рассматривается вопрос о завершении капитального строительства социально значимых объектов. Это детские сады, дома культуры, спортивные сооружения, поликлиника и школа.

Не стало исключением и последнее заседание. Министр строительства региона Николай Плаксин доложил, что из 19 социальных объектов, запланированных к вводу в текущем году, 15 будут введены точно в срок. На трех – строительные работы практически завершены, остались только вопросы технологического присоединения к внешним сетям. И на одном объекте нужно ускорить темпы строительства. Виктор Кудряшов подчеркнул, что необходимо приложить все усилия, чтобы сдать важные для людей объекты в текущем году.

Подробно рассмотрели участники оперативного совещания вопрос обеспечения жильем детей-сирот.

Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева сообщила, что в 2021 году было запланировано купить и передать этой категории льготников 680 квартир. 656 квартир приобретены, еще 24 жилых помещения – 9 квартир в Тольятти и 16 в Красноярском районе будут куплены до конца года.

Первый вице-губернатор сообщил, что в настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос о повышении стоимости квадратного метра жилья, которое приобретается по госпрограммам, в том числе в и целях обеспечения детей-сирот. Кроме того, в Самарской Губернской Думе обсуждается инициатива мэрии Тольятти по приобретению жилья без чистовой отделки и дальнейшего приведения его в нормативное состояние. Это расширит возможности муниципалитетов по исполнению госпрограммы. Кроме того, премьер областного Правительства отметил, что с нового года полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот передаются в региональный минстрой. В области будут больше строить для льготников новое жилье, а не только приобретать на вторичном рынке.

Отдельно областной кабинет министров рассмотрел итоги проведенного в ноябре 2021 года по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова месячника по безопасности дорожного движения. Комплекс мероприятий был разработан и организован министерством транспорта и автомобильных дорог совместно ГИБДД, департаментом по вопросам общественной безопасности, министерством образования и науки, департаментом информационной политики.

В рамках программы месячника осуществлены проверки работ по ликвидации аварийно-опасных участков. Установлены 29 новых светофоров, 55 опор для дублирования дорожных знаков 1.14.1 «Пешеходный переход», 452 метра осевого барьерного ограждения, 41 остановочный павильон, 20 информационных щитов «Внимание! Аварийно-опасный участок. Обгон запрещён! Скрытый контроль ГИБДД», 335 метров перильного ограждения.

Органами ГИБДД с помощью 547 передвижных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений выявлены 251 144 нарушения. Проводилось скрытое патрулирование, в том числе с помощью аэростата в Сызрани.

Проведено 23 профилактических мероприятия с пешеходами, в том числе несовершеннолетними, к административной ответственности привлечен 2491 пешеход.

Проверено 215 автобусов, перевозящих детей, выявлено четыре нарушения правил организованной перевозки детских групп.

По итогам проверок использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности к административной ответственности за нарушения привлечено 3207 человек.

Проведены занятия с курсантами автошкол, профилактические мероприятия «Родительский патруль» поблизости от школ и во дворах, организовано распространение световозвращающих элементов для одежды. Прошло более 300 мероприятий в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.

«Мы отмечаем снижение общего числа дорожно-транспортных происшествий, но вызывает серьезную тревогу рост количества ДТП с трагическим исходом. Мы уже разрабатывали дополнительный комплекс мер по обеспечению безопасности на дорогах. Все поручения были исполнены. И количество таких происшествий на региональных трассах удалось сократить. Необходимы новые меры, чтобы сделать более безопасными движение на федеральных трассах», - подвел итог обсуждения Виктор Кудряшов.