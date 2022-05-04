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Объем заготовок древесины в России снизился на 2,4%

4 мая 2022 10:07
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Объем заготовок древесины в России снизился на 2,4%

По итогам первого квартала объем заготовок древесины в России снизился на 2,4 процента — до 68,9 миллиона кубометров. Это произошло на фоне запрета экспорта из страны необработанной древесины с начала 2022 года, а также древесного сырья для фанеры, передает РБК.

При этом, самый большой спад (34 процента) зафиксирован в Ленинградской области, в Иркутской области снижение составило 11,5 процента. Уменьшение объемов заготовки произошло из-за того, что в марте 2022 года Минпромторг ввел временный запрет на продажу сырья для фанеры в Европу и США. Еще одна причина: предприятия просто не успели переработать весь объем леса, который раньше шел на экспорт.

Ранее сообщалось, что санкции Евросоюза и других стран Запада резко ударят по доходам российских лесопромышленников, при этом заменить рынок без потерь производителям не удастся. По данным «Рослесинфорга», Европа, исходя из рекордных прошлогодних объемов, заблокировала поставки продукции на шесть миллиардов евро. Всего на страны из списка «недружественных» приходится 45,8 процента экспорта российской лесной продукции, из них три четверти шло именно в страны ЕС.

Осенью 2021 года президент России Владимир Путин раскритиковал ситуацию с лесопромышленностью на Дальнем Востоке за «сугубо архаичный и потребительский подход». Он описал ее словами «ни в какие ворота не лезет» и поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз необработанных или обработанных только для вида лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

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