Объем Фонда национального благосостояния увеличился

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Минфин опубликовал информацию о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния.

На 1 марта его объём составил 11 триллионов рублей или почти 7,5 процента ВВП. Из них – 10 миллиардов евро, 300 миллиардов китайских юаней, 540 тонн золота и 6 миллиардов рублей. Остальная доля – средства на депозитах и в ценных бумагах.

Если сравнивать с предыдущим месяцем, то объем фонда увеличился почти на 300 миллиардов рублей. В прошлом году доходы бюджета от размещения средств ФНБ составили 52 миллиарда.

В 2022-м на финансирование проектов было выделено более одного триллиона рублей, из них почти половина пошла на строительство инфраструктуры. В текущем году на эти цели могут дополнительно направить еще полтора триллиона.

Ранее Минфин утвердил новую структуру активов ФНБ, в соответствии с которой максимальная доля юаней выросла с 30 до 60 процентов, а золота – с 20 до 40. Таким образом, инвестирование в долларах исключается. 25 февраля Фонд национального благосостояния попал под санкции Евросоюза. После чего в российском ведомстве сообщили, что ограничительные меры не повлияют на планы по инвестированию из средств фонда, пишет Смотрим.