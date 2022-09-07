ОАК поставит «Аэрофлоту» больше 300 самолетов

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«Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») подписали соглашение о поставке 339 самолетов российского производства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Самолеты поставят в 2023-2030 годах, первые твердые контракты заключат в 2022 году. По словам главы Минпромторга и вице-премьера Дениса Мантурова, стоимость соглашения превысит 1 трлн руб.

ОАК предоставит «Аэрофлоту» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214, сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Поставки назначены на 2023-2030 года.

Согласно соглашению, в 2023 году «Аэрофлот» должен получить два Superjet-New, в 2024 — шесть МС-21 и семь Ту-214. Первые твердые контракты на поставку самолетов в 2023-2025 годах должны подписать до конца 2022 года, пишет Коммерсантъ.

«Сегодня мы подписали самое крупное соглашение о приобретении отечественных воздушных судов за всю новейшую историю Аэрофлота. Это важный шаг, который задает стимул и влияет на дальнейшие перспективы развития гражданской авиации России»,— цитирует пресс-служба слова гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского.

Позже во время выступления на ВЭФ глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что общая стоимость соглашения превысит 1 трлн руб. «Контракт станет основным для фондирования из ФНБ: государство будет субсидировать закупку импортозамещенных версий воздушных судов, зафиксировав поставочную цену для авиакомпаний, чтобы наши перевозчики не испытывали дополнительной финансовой нагрузки»,— сказал он (цитата по «Интерфакс»).