О росте своих доходов в 2024 году заявили более 50% жителей России

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В текущем году 51,7% опрошенных россиян заявили о росте своих доходов. Об этом докладывает финансовая онлайн-платформа Webbankir.

«На фоне рекордно низкой безработицы и дефицита кадров на рынке труда у людей появляется возможность зарабатывать больше. Таким образом, даже несмотря на высокую инфляцию, большинство россиян видят, что их доходы увеличиваются», — сообщили аналитики Webbankir для «Газеты.Ru».

Больше половины опрошенных сообщили о росте доходов из-за повышения уровня зарплаты и увеличения числа подработок — 44,6% и 42,6% соответственно. 13,8% участников опроса рассказали о повышении пассивных доходов от сдачи в аренду недвижимости, банковских вкладов и вложений. Доля тех, кто заявил о росте дохода за счет социальных пособий, пенсий и прочих выплат от государства, составила 10,9%.