НКО региона приглашают к участию в конкурсе Фонда президентских грантов

Сегодня, 1 сентября 2025 года, стартовала заявочная кампания на первый конкурс 2026 года Фонда президентских грантов. В конкурсе может принять участие любая некоммерческая организация, зарегистрированная не позднее 15 апреля 2025 года.

Самарская область традиционно является одним из лидеров по количеству проектов-победителей и суммам выигранных грантов. Так, в первом конкурсе 2025 года победителями стали 55 проектов НКО региона на общую сумму более 133 миллионов рублей. Во втором конкурсе 2025 года 69 проектов некоммерческих организаций Самарской области получили финансирование в размере более 145 миллионов рублей. Это один из лучших показателей среди субъектов Российской Федерации.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высоко оценивает роль некоммерческого сектора в развитии гражданского общества в регионе. Поддержка социально ориентированных проектов некоммерческих организаций — один из приоритетов Программы социально-экономического развития региона.

По итогам последнего конкурса этого года среди самарских проектов-победителей самое большое количество (19) направлено на охрану здоровья граждан и пропаганду здорового образа жизни, 14 проектов — на социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан, 13 — на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. На поддержку участников и ветеранов СВО, а также их семей, направлены 7 проектов. Один из них — «3D СТАРТ: ремесло в руках ветеранов и инвалидов СВО» — будет реализован благотворительным фондом «ЗОВ – СВОИХ НЕ БРОСАЕМ». Основная цель проекта — содействие профориентации и трудоустройству ветеранов и инвалидов СВО.

Подать заявку для участия в стартовавшем конкурсе можно до 15 октября 2025 года. Подробная инструкция участия в конкурсе размещена на сайте Фонда президентских грантов (https://поддержка.президентскиегранты.рф/ArticleContent/?id=78), там же размещены обучающие семинары для участников (https://обучение.президентскиегранты.рф/).

Итоги конкурса будут опубликованы в самом начале следующего года, а начать реализовывать проекты победители конкурса смогут с февраля 2026 года.