Независимые эксперты подтверждают высокий кредитный рейтинг Самарской области

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В апреле 2022 года независимое рейтинговое агентство АКРА подтвердило уровень кредитного рейтинга региона на уровне «АА(RU)» с прогнозом «Стабильный». Независимая оценка экспертной организации отражает высокий уровень кредитоспособности Самарской области как региона с оптимальными показателями сбалансированности бюджета при умеренном уровне долговой нагрузки, что подтверждает стабильное экономическое положение Самарской области.

По мнению аналитиков АКРА, по уровню кредитного рейтинга Самарская область входит в группу регионов с высоким уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости. Самарская область занимает здесь лидирующие позиции, уступая только столичным и нефтяным регионам: Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, республике Татарстан.

В числе положительных факторов, повлиявших на решение по сохранению высокого уровня кредитного рейтинга региона, аналитики АКРА отмечают сильные стороны проводимой финансовой политики Самарской области: сбалансированные показатели бюджета, низкую долговую нагрузку при плавном графике погашения долга и хороший уровень ликвидности.

Подтверждение агентством АКРА кредитного рейтинга Самарской области на уровне «AА(RU)», а также «Стабильный» прогноз на будущее – это результат планомерных усилий Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона в проведении взвешенной бюджетной политики.

«Высокий уровень кредитного рейтинга Самарской области – еще один важный сигнал для инвесторов и партнеров, подтверждение надежности региона в реализации проектов любой сложности и масштаба. На протяжении последних четырех лет мы последовательно работали над сокращением государственного долга Самарской области. Это позволило сформировать хороший запас прочности. Ситуация с бюджетом сейчас стабильна, резервы позволяют без каких-либо ограничений финансировать все проекты и программы. Даже в нынешних непростых условиях у нас есть возможности для дальнейшего динамичного развития», - прокомментировал оценку независимой экспертной организации первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В значительной степени на высокие позиции региона в кредитном рейтинге АКРА повлияли позитивные экономические итоги минувшего года. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, экономические итоги минувшего года были позитивными. Основные макроэкономические показатели региона продемонстрировали уверенный рост: на 4,5% увеличился объем валового регионального продукта, на 3,3% вырос индекс промышленного производства, рост на 22,5% показали инвестиции в основной капитал.