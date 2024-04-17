Нейросети, космос и биотехнологии: определены новые резиденты «Жигулёвской долины»

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В технопарке «Жигулёвская долина» прошел экспертный совет под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. По результатам рассмотрения новых заявок статус резидента технопарка получат 13 технологических стартапов.

Эти проекты охватывают разные отрасли: информационные технологии и нейросети, транспорт и космические разработки, инжиниринг и биотехнологии.

Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом, – важное направление в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

«Жигулёвская долина» признана лучшим технопарком в сфере высоких технологий в стране. И мы рады, что число стартапов, получивших статус резидента технопарка, с каждым годом только растёт. Комплексный подход к работе с инновационными и технологическими проектами позволяет выращивать успешные, уверенные в себе компании, гордиться успехами наших разработчиков, которые выходят на всероссийский и даже международный уровень», – акцентировал Дмитрий Богданов.

В статусе резидента «Жигулёвской долины» технологические стартапы получают возможность воспользоваться широким спектром мер государственной поддержки.

Технопарк является региональным оператором фонда «Сколково» и региональным партнером АНО «Агентство по технологическому развитию»; руководитель технопарка Александр Сергиенко – региональный представитель Фонда содействия инновациям.

Сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области позволяет активно развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными партнёрами.

Каждого резидента технопарка курирует проектный менеджер, который помогает подобрать оптимальные меры поддержки, необходимые для развития проекта.

Стартапы получают возможность на льготных условиях разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях и проводить свои мероприятия в конгресс-центре технопарка. Резидентам также доступны информационное сопровождение, участие в выставках, продвижение в СМИ, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, разнообразные консультационные услуги – это лишь часть инструментов поддержки резидентов технопарка.

«Наша компания приходит в технопарк с целью заявить о своей технологии и найти партнёров, с которыми сможем сделать её ещё лучше. Надеемся на нетворкинг с резидентами, участие в выставках и форумах со своим проектом», – отметил генеральный директор ООО «Виртуальные технологии» Антон Прокопенко.

«Статус резидента повышает доверие клиентов к нам. Кроме того, «Жигулёвская долина» предоставляет необходимые нам меры поддержки, которые очень полезны в начале развития компании», – подчеркнул генеральный директор ООО «Рекламные технологии» Сергей Басипов, сообщает пресс-служба технопарка «Жигулевская долина».

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулевская долина»