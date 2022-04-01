Названы товары и услуги, которые могут стать дефицитными для россиян

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Уже можно предположить, что особых проблем с продуктами не ожидается, а вот некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными, рассказал агентству "Прайм" глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.

Сказать точно, какие именно зарубежные товары могут на какое-то время исчезнуть из продажи, сложно — процесс введения Западом антироссийских санкций еще не завершен, уточнил собеседник агентства.

По его мнению, конкретика по товарам зависит от того, какие зарубежные компании будут ограничены в праве работать в России и насколько жесткими окажутся ограничения.

Проблем с продовольствием, скорее всего, ждать не следует, поскольку ситуация здесь более или менее выровнялась, а вот товары западных компаний могут поступать на прилавки с перебоями. Это касается, в частности, техники, электроники и комплектующих для них, пояснил Янин.

Не исключено сокращение авиарейсов по России ввиду удорожания билетов, число доступных для туристов стран также уменьшится. С учетом роста банковских ставок возникают вопросы с доступной ипотекой, добавил эксперт, пишет РИА Новости.

"Могут быть самые неожиданные истории в области страхования", — заключил специалист.