Названы новые цены на свет в Самаре

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Энергетики Самары назвали цены, которые действуют с 1 декабря 2022 года. Тариф зависит от того, какая плита установлена в квартире — газовая или электрическая.

Стоимость электроэнергии установлена Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области. Документ опубликован на официальном сайте регионального кабинета министров. Подробностями поделились в самарской компании, предоставляющей коммунальную услугу жителям столицы региона, пишет ГТРК Самара.

Так, в домах и квартирах, снабженных газовыми плитами, цены следующие:

Одноставочный тариф: 5,04 руб./кВт*ч.

Дифференцированный тариф: с 7:00 до 23:00 – 5,61 руб./кВт*ч, с 23:00 до 7:00 – 2,80 руб./кВт*ч.

В домах и квартирах, где установлены электрические плиты, стоимость следующая:

Одноставочный тариф: 3,53 руб./кВт*ч

Дифференцированный тариф: с 7:00 до 23:00 – 3,93 руб./кВт*ч, с 23:00 до 7:00 – 1,96 руб./кВт*ч

Стали известны и тарифы на водоснабжение и водоотведение в Самаре. Большей части жителей областного центра придется платить за кубометр питьевой воды из-под крана новую сумму. Ранее тариф был меньше.

Увеличилась и сумма, которую жители 63 региона отдают за отопление. Например, для Самары предельный уровень цены — порядка 2900 рублей за Гкал, цена по соглашению составит 1816 рублей за Гкал. В среднем повышение составляет 11%. В Тольятти и Новокуйбышевске — меньше.

В целом же, максимальный уровень роста тарифов для Самары составляет 10,1%, для Тольятти — 9,2%. В населенных пунктах муниципальных районов в среднем цены вырастут на 9%.