Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре прошли соревнования по спортивной аэробике для юношей и девушек "Жемчужины Поволжья”
В Самаре прошли соревнования по спортивной аэробике для юношей и девушек "Жемчужины Поволжья”
Самарский сумоист - серебряный призер международного турнира
Самарский сумоист - серебряный призер международного турнира
В Крутых Ключах на ходу загорелся автомобиль
В Крутых Ключах на ходу загорелся автомобиль
В Самарской области москвича задержали за продажу немаркированных табачных изделий
В Самарской области москвича задержали за продажу немаркированных табачных изделий
Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске выросло до 10
Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске выросло до 10
Названы новые цены на свет в Самаре
Названы новые цены на свет в Самаре
В муниципалитетах Самарской области в обновят транспорт для пассажирских перевозок
В муниципалитетах Самарской области в обновят транспорт для пассажирских перевозок
Чапаевец оплатил долг по налогам, чтобы улететь за границу
Чапаевец оплатил долг по налогам, чтобы улететь за границу
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.18
0.41
EUR 65.52
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Названы новые цены на свет в Самаре

6 декабря 2022 11:54
68
Названы новые цены на свет в Самаре

Энергетики Самары назвали цены, которые действуют с 1 декабря 2022 года. Тариф зависит от того, какая плита установлена в квартире — газовая или электрическая.

Стоимость электроэнергии установлена Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области. Документ опубликован на официальном сайте регионального кабинета министров. Подробностями поделились в самарской компании, предоставляющей коммунальную услугу жителям столицы региона, пишет ГТРК Самара.

Так, в домах и квартирах, снабженных газовыми плитами, цены следующие:

  • Одноставочный тариф: 5,04 руб./кВт*ч.
  • Дифференцированный тариф: с 7:00 до 23:00 – 5,61 руб./кВт*ч, с 23:00 до 7:00 – 2,80 руб./кВт*ч.

В домах и квартирах, где установлены электрические плиты, стоимость следующая:

  • Одноставочный тариф: 3,53 руб./кВт*ч
  • Дифференцированный тариф: с 7:00 до 23:00 – 3,93 руб./кВт*ч, с 23:00 до 7:00 – 1,96 руб./кВт*ч

Стали известны и тарифы на водоснабжение и водоотведение в Самаре. Большей части жителей областного центра придется платить за кубометр питьевой воды из-под крана новую сумму. Ранее тариф был меньше.

Увеличилась и сумма, которую жители 63 региона отдают за отопление. Например, для Самары предельный уровень цены — порядка 2900 рублей за Гкал, цена по соглашению составит 1816 рублей за Гкал. В среднем повышение составляет 11%. В Тольятти и Новокуйбышевске — меньше.

В целом же, максимальный уровень роста тарифов для Самары составляет 10,1%, для Тольятти — 9,2%. В населенных пунктах муниципальных районов в среднем цены вырастут на 9%.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава региона обсудил с ними вопросы поддержки семей и вручил им государственные награды.
05 декабря 2022, 20:11
«Низкий поклон за воспитание настоящих граждан нашей страны» - Дмитрий Азаров встретился с многодетными матерями региона
Глава региона обсудил с ними вопросы поддержки семей и вручил им государственные награды. Общество
437
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
05 декабря 2022, 13:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
О лидерских позициях нашей области свидетельствует и прошедший в декабре прошлого года в Самаре Международный Форум Волонтеров Победы. Общество
304
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
05 декабря 2022, 13:19
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
Мероприятие приурочено ко Дню образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России, который отмечается 6 декабря. Общество
1537
В центре внимания
Названы новые цены на свет в Самаре
6 декабря 2022  11:54
Названы новые цены на свет в Самаре
67
Глава региона обсудил с ними вопросы поддержки семей и вручил им государственные награды.
5 декабря 2022  20:11
«Низкий поклон за воспитание настоящих граждан нашей страны» - Дмитрий Азаров встретился с многодетными матерями региона
440
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
5 декабря 2022  13:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
305
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
5 декабря 2022  13:19
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
1538
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
5 декабря 2022  12:52
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
299
Весь список