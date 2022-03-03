Названы импортные продукты, оказавшиеся в зоне риска из-за санкций

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Импортные продукты не исчезнут с российских прилавков — максимум заменятся поставками из других стран, считают эксперты, опрошенные «Российской газетой».

Специалисты отметили, что прямой импорт продовольствия, которое в России не выращивается — кофе, чай, какао, цитрусовые — завязан в основном на странах, которые не объявляли России санкций.

На данный момент не прекратились поставки продовольствия из Европы: рыбы и алкоголя. При этом из-за ослабления рубля, санкций, сложностей в логистике импортерам приходится экстренно перестраивать работу. Вероятно, рынок будет неизбежно штормить, подчеркивают эксперты.

Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что мясо находится на пути в Россию в достаточном количестве. Речь идет о говядине. Своей свинины и мяса птицы в стране достаточно.

Подчеркивается, что для стабилизации цен правительство до конца этого года обнулило пошлины на импорт 200 тысяч тонн говядины и 100 тысяч тонн свинины.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не допустить роста цен на продукты питания в условиях санкций против России.