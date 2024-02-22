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Названы главные поставщики игристого вина в Россию

22 февраля 2024 10:08
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Названы главные поставщики игристого вина в Россию

В 2023 году Россия импортировала игристого вина на 348 миллионов долларов, снижение составило 0,9 процента в годовом выражении. Имена главных поставщиков спиртного со ссылкой на открытые данные назвало РИА Новости.

Главными поставщиками игристого вина в Россию стали Латвия, Италия и Литва. Эти европейские страны отгрузили алкоголя на 319 миллионов долларов. Больше всего напитков поставила Латвия (167 миллионов долларов), за ней в рейтинге расположилась Италия (90 миллионов долларов), а замкнула тройку Литва с показателем в 62 миллиона долларов. В пятерку также вошли Польша (16 миллионов долларов) и Франция (3,5 миллиона долларов).

В десятку основных экспортеров игристого вина в Россию отнесли также Испанию (3,4 миллиона долларов), Грузию (2,4 миллиона долларов), Армению (2,1 миллиона долларов), Азербайджан (0,9 миллиона долларов) и Германию (0,7 миллиона долларов).

За год сильнее всего нарастили поставки вина в Россию Армения (плюс 241 процент), Грузия (плюс 77 процента) и Польша (плюс 44 процента). Сильнее всего снизились объемы поставок у таких европейских стран, как Франция (минус 59 процентов), Испания (минус 40 процентов) и Италия (минус 9 процентов), пишет Лента.

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