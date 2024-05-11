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Назван крупнейший импортер российской водки

11 мая 2024 12:02
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Назван крупнейший импортер российской водки

По итогам 2023 года Казахстан закупил половину объема российской водки, отправленной на экспорт. Эти данные приводит агентство РИА Новости.

Из 59,7 миллиона долларов экспортной выручки на Казахстан пришлось 27,9 миллиона долларов. Таким образом, республика сохранила за собой звание крупнейшего импортера этого алкогольного напитка. Однако в сравнении с 2022 годом показатель просел на 26 процентов. Тогда же в Казахстане поубавился импорт белорусского горячительного. Сокращение поставок было перекрыто ростом импорта из ФранцииШвеции и с Украины, а также увеличением собственного производства.

В то же время Израиль нарастил импорт отечественной водки, достигнув второй строчки рейтинга. За год продажи спиртного в эту страну выросли на 42 процента, до 12 миллионов долларов, пишет Лента.

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