На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег

273

В 2021 году правительство Самарской области потратит порядка 435,5 млн рублей на решение проблемы обманутых дольщиков. Согласно проекту бюджета министерства строительства, опубликованному на официальном сайте ведомства, почти половина этих средств пойдёт на выплату денежных компенсаций дольщикам. Ещё четверть хотят направить непосредственно на финансирование достройки проблемных объектов.



Общая сумма денежных выплат обманутым участникам долевого строительства составит чуть больше 207 млн рублей. И ещё 3 млн рублей направят на аудит документов, которые должны предоставить дольщики для получения господдержки. Их получат дольщики 7 объектов, включая дольщиков ЖК «Монблан», недостроя на ул. Георгия Димитрова и ЖК «Земляничный» в поселке Петра Дубрава.



На финансирование строительства проблемных объектов минстрой собирается потратить 134,6 млн рублей. Субсидии направят на недострои на ул. Георгия Димитрова, 74 и на ул. Садовой (д. 277, блок Б). А также — на ЖСК «Прилесье» и проблемный объект в 20 квартале Автозаводского района Тольятти. Все эти объекты, как указано в примечаниях к проекту, имеют высокую степень готовности и могут быть введены в 2021–2022 гг.



Ещё 55 млн рублей пойдут на проведение техобследования и подготовку проектно-сметной документации по недостроям. Из них 43 млн получит «Самарский фонд защиты прав дольщиков», на достройку которому хотят передать объекты на ул. Южной в поселке Петра-Дубрава (д. 4), ул. Георгия Димитрова 74 и ЖК «На Московском» в Самаре. А также ЖК «Исторический квартал» на ул. Братьев Коростелевых и недострой на пересечении ул. Советской и Черемшанской в Самаре. Оставшиеся 12 млн рублей получат новые застройщики тех же объектов, по которым предусмотрено прямое субсидирование достройки.



Кроме того, прядка 35,4 млн рублей «Самарский фонд защиты прав дольщиков» получит в качестве субсидии на финансовое обеспечение деятельности организации, пишет СО ОНЛАЙН.