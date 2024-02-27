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На социальную поддержку самарцев дополнительно выделят 3,5 млрд рублей

27 февраля 2024 13:30
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На социальную поддержку самарцев дополнительно выделят 3,5 млрд рублей

 

Во вторник, 27 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в очередном пленарном заседании Самарской Губернской Думы. На нем были утверждены важнейшие поправки в областной бюджет, предложенные главой региона и депутатским корпусом. Приняты решения о выделении дополнительных средств на социальную поддержку жителей губернии и развитие социальной сферы, обеспечение жильем детей-сирот, поддержку участников СВО и их семей, повышение зарплат отдельным категориям бюджетников, реализацию важнейших инфраструктурных проектов.

Изменения в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», направленные на дополнительную социальную поддержку граждан, предусматривают выделение 3,5 млрд рублей на повышение заработных плат, а также поощрение отдельных категорий «бюджетников» за высокие достигнутые результаты работы. Это сотрудники сферы образования, культуры, спорта, социального обслуживания населения, учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС.

«Есть результаты по итогам прошлого года и, конечно, люди заслуживают не только слов нашей благодарности, но и премиальных выплат. Результаты совершенно очевидные, которые были отмечены, в том числе, на федеральном уровне», - сказал Дмитрий Азаров.

На улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в Самарской области будет направлено 1 млрд 653,7 млн рублей. Из них более 1 млрд рублей будет направлено на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

«Мы с вами ведем эту работу на протяжении последних лет. Удалось добиться изменения ситуации, когда у нас очередь сокращается. Отдельно отмечу здесь активную работу по данному вопросу депутатского корпуса и прокуратуры Самарской области, - подчеркнул губернатор. - Нам, конечно, этот тренд надо поддерживать. Как мы с вами договаривались, появляется возможность, мы будем постоянно на это направление, обеспечение жильем детей-сирот, средства выделять. Так и сейчас поступаем при рассмотрении поправок в бюджет».

Также предусмотрены дополнительные 294 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 256 млн рублей на предоставление «жилищных сертификатов» многодетным семьям.  

На проведение капитального ремонта, ремонта и оснащение объектов здравоохранения, образования, спорта и социального обслуживания населения из областного бюджета будет дополнительно выделено 504 млн рублей. Для обеспечения организации регулярных перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, в том числе на садово-дачные массивы, предусмотрено 706 млн рублей. 

«Вопросы по ремонту объектов, по транспорту, ставились, в том числе, депутатским корпусом губернской думы. Коллеги, совместная работа и сегодня такие поправки вносим», - отметил глава региона. 

На 5,2 млрд рублей в 2024 году увеличивается объем средств на расходы дорожного фонда Самарской области. «Это направление работы сохранится для нас как приоритетное», - подчеркнул Дмитрий Азаров. 

Предусмотрены средства на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, заключающим контракт на прохождение военной службы в 2024 году.

«Продолжаем заботиться о защитниках Отечества. Крайне важно нам поддержать людей, которые подставляют плечо нашим товарищам, и с оружием в руках защищают мир и мирное небо над нашей Самарской областью», - сказал Дмитрий Азаров. 

Принято решение по предоставлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел и федеральной службы национальной гвардии РФ по Самарской области. 

«Это целый ряд категорий, так называемый младший начальствующий состав, люди, которые в первую очередь отвечают за безопасность на улицах наших городов и сел. Там есть сложности, кадровая неукомплектованность. Поэтому из регионального бюджета этим службам МВД и Росгвардии плечо подставим, предусматриваем значительные средства»,- отметил губернатор.    

Кроме того, дополнительные средства предусмотрены в сфере сельского хозяйства, культуры и спорта, общественным объединениям ветеранов и инвалидов, социально ориентированным НКО.  

«Таким образом, социальная направленность областного бюджета значительно усилена», - подчеркнул глава региона.

По итогам голосования депутаты губернской думы единогласно поддержали изменения в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». После голосования губернатор подписал соответствующий закон.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что в дальнейшем все депутаты губдумы, как и прежде, будут действовать системно, скоординировано, эффективно, с полным пониманием ответственности за результаты совместной работы.

Фото: Юлия Рубцова

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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