На самарском заводе «Авиакор» собираются вновь наладить выпуск самолетов

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В ближайшее время завод «Авиакор» может вновь заняться производством самолетов. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

— В настоящее время идет обсуждение возрождения предприятия. Я хочу, чтобы оно вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие, но говорить об этом рано. Процесс небыстрый. Надеюсь, нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле, — приводит слова главы региона ТАСС.

У завода «Авиакор» богатая история. Предприятие эвакуировали в Куйбышев из Воронежа во время Великой Отечественной войны. Здесь делали знаменитые штурмовики Ил-2. Затем на заводе производили самолеты Ту-4, Ту-95, Ту-142, Ту-154М и Ан-140. В частную собственность завод перешел в 90-х годах прошлого века. Он стал частью группы «Сибирский алюминий», которую создал Олег Дерипаска. Сейчас холдинг носит название «Базовый элемент». В его состав входит корпорация «Русские машины», которая и владеет «Авиакором».

Производство Ан-140 на заводе пришлось остановить из-за разрыва связей с украинскими разработчиками и поставщиками. Сейчас предприятие занимается капитальным ремонтом Ту-154, техническим обслуживанием Ту-154, Ан-140, Ан-74 и поставками компонентов для различного типа самолетов.

В марте 2022 года генеральный директора «Авиакора» Алексей Гусев заявил, что у завода есть контракт с Уральским заводом гражданской авиации. Специалистам из двух городов предстоит выполнить заказ от Минпромторга на создание пассажирского самолета «Ладога», пишет 63.ру.