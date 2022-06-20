Я нашел ошибку
Главные новости:
В день медицинского работника лучшим представителям медицинской отрасли были вручены награды.
Виктор Кудряшов поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником
Авторы лучших молодежных цифровых проектов для улучшения качества жизни получили награды от Российского общества «Знание».
Cтудент ТГУ занял второе место в конкурсе «Моя страна — моя Россия»
В Самаре за сутки заболел 31 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В Сызрани оцепили место с предметом, похожим на гранату
В Сызрани оцепили место с предметом, похожим на гранату
ПАО «ТОАЗ» реализует выведенные из эксплуатации транспортные средства.
ПАО «ТОАЗ» реализует выведенные из эксплуатации транспортные средства
Россия экспортировала в Китай рекордный объем нефти
Песков высказался об идее отказа от плавающего курса рубля
Песков высказался об идее отказа от плавающего курса рубля
В Самаре пройдет ежегодный Всероссийский управленческий форум
В Самаре пройдет ежегодный Всероссийский управленческий форум
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском военном госпитале для участников спецоперации на Украине выступил основатель рок-группы «СерьГа» 
Инспекторы ГИМС СО патрулируют акваторию Волги и ее притоков
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На самарском заводе «Авиакор» собираются вновь наладить выпуск самолетов

20 июня 2022 09:47
196
На самарском заводе «Авиакор» собираются вновь наладить выпуск самолетов

В ближайшее время завод «Авиакор» может вновь заняться производством самолетов. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

— В настоящее время идет обсуждение возрождения предприятия. Я хочу, чтобы оно вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие, но говорить об этом рано. Процесс небыстрый. Надеюсь, нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле, — приводит слова главы региона ТАСС.

У завода «Авиакор» богатая история. Предприятие эвакуировали в Куйбышев из Воронежа во время Великой Отечественной войны. Здесь делали знаменитые штурмовики Ил-2. Затем на заводе производили самолеты Ту-4, Ту-95, Ту-142, Ту-154М и Ан-140. В частную собственность завод перешел в 90-х годах прошлого века. Он стал частью группы «Сибирский алюминий», которую создал Олег Дерипаска. Сейчас холдинг носит название «Базовый элемент». В его состав входит корпорация «Русские машины», которая и владеет «Авиакором».

Производство Ан-140 на заводе пришлось остановить из-за разрыва связей с украинскими разработчиками и поставщиками. Сейчас предприятие занимается капитальным ремонтом Ту-154, техническим обслуживанием Ту-154, Ан-140, Ан-74 и поставками компонентов для различного типа самолетов.

В марте 2022 года генеральный директора «Авиакора» Алексей Гусев заявил, что у завода есть контракт с Уральским заводом гражданской авиации. Специалистам из двух городов предстоит выполнить заказ от Минпромторга на создание пассажирского самолета «Ладога», пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
20 июня 2022  10:30
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
172
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
569
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
758
Цель проекта - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
17 июня 2022  19:55
Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашение о реализации нового в стране проекта «Социальный координатор»
901
Результаты рейтинга были озвучены руководителем АСИ Светланой Чупшевой в рамках проведения ПМЭФ в пятницу, 17 июня.
17 июня 2022  19:02
Самарская область закрепила позиции в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов России
2789
Весь список