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Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили ключевые показатели рынка труда Самарской области по итогам июля и выяснили, как в регионе изменились конкуренция, спрос, предложение и заработные платы.

На рынке труда Самарской области в начале августа сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию в регионе приходится 6,2 резюме (+0,5 пункта за месяц), что выше среднероссийского уровня на 0,2 пункта. Показатель ниже 4,0 говорит о яркой нехватке кадров.



Активность работодателей на рынке труда в июле по сравнению с июнем практически не изменилась (-1%). При этом активность соискателей продолжает расти: за последний месяц они создали или обновили 148,9 тыс. резюме, что на 9% больше, чем в июне.

Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области по итогам июля составила 65,1 тыс. рублей (+3%) и оказалась чуть выше ожидаемой, которая сохраняется на уровне 65 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата по России в целом составила 79,6 тыс. рублей (+5,5%).