На «РКЦ Прогресс» сократят численность штата

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На предприятии «РКЦ Прогресс» в Самаре пройдут точечные увольнения. Провести их хотят до 5 мая. По словам представителей «РКЦ Прогресс», это поможет предприятию стать эффективнее с экономической точки зрения и оптимизировать расходы.

— Принято решение о проведении сокращения численности штата работников. Это проводится в рамках Трудового кодекса РФ. Большая часть увольняющихся сотрудников расторгает договоры по соглашению сторон. Также сотрудникам, имеющим необходимые компетенции, предложили другие вакансии, — рассказали 63.RU на предприятии.

При этом о массовых сокращениях речи не идет. По словам представителей предприятия, в 2023 году их не планируется.