На развитие российского флота предлагается выделить 65 млрд рублей

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Выделить 65 миллиардов рублей на поддержку российского флота на 2023-2025 годы предложил глава Минпромторга России Дениса Мантуров.

О необходимости предусмотреть такие расходы в федеральном бюджете пишет газета "Известия" со ссылкой на копию протокола совещания чиновников от 4 августа.

Из этой суммы 27 миллиардов предложено выделить на программу лизинга гражданских судов, 15 миллиардов – на создание и внедрение судового комплектующего оборудования.

Другие средства предполагается выделить на субсидии по строительству крупнотоннажных судов, судов рыбопромыслового флота, на проекты по модернизации мощностей гражданского судостроения.

"Роснефти" поручено проработать вопрос замены импортного судового комплектующего оборудования на отечественные аналоги, а "Росатому" необходимо представить расчеты финансирования строительства пятого и шестого новейших атомных ледоколов, пишет Смотрим.