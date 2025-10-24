Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область проведет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» для участников СВО
Самарская область проведет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» для участников СВО
На площадке технопарка «Жигулёвская долина» прошел традиционный День инноватора
На площадке технопарка «Жигулёвская долина» прошел традиционный День инноватора
В областной научной библиотеке пройдёт арт-лекция о театральной жизни запасной столицы
В областной научной библиотеке пройдёт арт-лекция о театральной жизни запасной столицы
В России стартовал конкурс для иностранных студентов «WOW! RUSSIA»
В России стартовал конкурс для иностранных студентов «WOW! RUSSIA»
Реестр семейных предприятий начали создавать в Самарской области
Реестр семейных предприятий начали создавать в Самарской области
Прогноз погоды в Самаре на выходные 25-26 октября: аналитика Яндекс Погоды
Прогноз погоды в Самаре на выходные 25-26 октября: аналитика Яндекс Погоды
Более 500 советников по воспитанию Самарской области прошли обучение в рамках проекта Знание.Государство
Более 500 советников по воспитанию Самарской области прошли обучение в рамках проекта Знание.Государство
в Самаре спрос на студии в новостройках за год вырос на 56%
В Самаре спрос на студии в новостройках за год вырос на 56%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На площадке технопарка «Жигулёвская долина» прошел традиционный День инноватора

24 октября 2025 23:07
128
На площадке технопарка «Жигулёвская долина» прошел традиционный День инноватора

На площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» прошёл традиционный День инноватора, который собрал технологических предпринимателей и представителей целого ряда институтов развития. Участники смогли узнать все о мерах поддержки, действующих на региональном и федеральном уровнях.

В формате личных консультаций участники Дня инноватора смогли получить информацию об актуальных программах Фонда поддержки технологического предпринимательства Самарской области, Фонда содействия инновациям, Центра поддержки инжиниринга и инноваций, Агентства по технологическому развитию, Фонда «Сколково», а также самого технопарка. Сотрудники технопарка консультировали предпринимателей о возможностях, которые открывает перед ними статус резидента «Жигулёвской долины». 

«Самарская область является площадкой, где наука помогает создавать новые технологии. Регион входит в тройку лучших регионов РФ по уровню инновационной активности предприятий, в первую десятку по уровню научно-технологического развития.  Перед нами стоит не просто задача поддержать технологические проекты, но и помочь выводить их на рынок», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В регионе сегодня выстроена экосистема поддержки инноваций, которая представляет собой механизм упаковки идей в успешные проекты: от финансирования, получения экспертной оценки проектов до доступа к инжиниринговой инфраструктуре.

Директор технопарка Александр Сергиенко подробно рассказал участникам об экосистеме поддержки инноваций. Напомним, что в начале октября технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» укрепил позиции в тройке самых эффективных в стране, заняв второе место в Национальном рейтинге технопарков России. 

«Формат Дня инноватора постоянно дорабатывается для того, чтобы представители технологических инновационных проектов могли получить всю необходимую для них информацию по мерам поддержки в одном месте в оптимальном виде. В мероприятии принимают участие федеральные и региональные институты поддержки. Вместе с этим инициативные предприниматели, занимающиеся развитием технологий, могут узнать друг о друге, поскольку нами организованы не только презентации для инноваторов, но и предоставлены все возможности для общения и обмена контактами», – отметил Александр Сергиенко, директор технопарка «Жигулёвская долина». 

Отдельной темой, которая вызвала живой интерес у представителей бизнес-сообщества, стала процедура получения статуса малой технологической компании (МТК). Своим опытом с участниками поделились Александр Голодяев, директор компании «ТАКО», резидента технопарка «Жигулёвская долина»; а также Эльвис Джалилов, директор ООО «Единый центр интеллектуальной собственности».

Игорь Малахов, генеральный директор компании «Айком Технологии»:

Наша компания давно взаимодействует с технопарком «Жигулёвская долина». Мы являемся активными участниками конкурсов Фонда содействия инновациям, не стоим на месте и постоянно развиваемся. В планах получение статуса МТК, поэтому нам важно получить консультацию специалистов технопарка. 

Сергей Плешков, зам. директор по финансовому планированию компании «ДиДэ Инжиниринг»:

- Такие мероприятия очень нужны для того, чтобы у людей, приходящих в бизнес, складывалось полное понимание о действующих мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. И очень важно, что все участники Дня инноватора могут познакомиться и пообщаться друг с другом.

День инноватора регулярно проводится в технопарке «Жигулёвская долина». Его организаторами выступают министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ «ЦИК СО», управляющая компания технопарка «Жигулёвская долина». Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
199
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
240
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
420
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
671
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
617
Весь список