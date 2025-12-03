На одного безработного в России сейчас приходится в четыре раза больше вакансий, чем несколько лет назад. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на Всероссийском кадровом форуме.

«За последние годы с учётом отраслевого перетока кадров количество вакансий на одного безработного с релевантным опытом выросло с шести до более чем 25 по отдельным рабочим специалистам», — её слова приводит ТАСС.

При этом она уточнила, что с трёх до семи выросло число соответствующих вакансий по операторам и водителям-машинистам различной спецтехники.

Голикова подчеркнула, что такое соотношение вакансий и безработных привело к значительному росту зарплат — в два-три раза для наиболее востребованных специальностей.

Вице-премьер отметила, что ситуация существенно изменилась благодаря перераспределению кадров между отраслями экономики, пишет РТ.