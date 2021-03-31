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На Маслозаводе «Пестравский» освоили бережливое производство 

31 марта 2021 16:11
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После нововведений выработка увеличилась на 15%.

На Маслозаводе «Пестравский» оптимизировали производство пакетированной продукции. Это удалось благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда», инициированным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 

В настоящее время около сотни предприятий региона вступили в нацпроект «Производительность труда». Более чем на 50 предприятиях Самарской области уже реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. На всех предприятиях достигнут положительный эффект. К 2024 году необходимо обеспечить ежегодный рост производительности труда на 5% на крупных и средних самарских предприятиях. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях - ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

Приглашённые эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области определили слабые стороны, поставили цели и помогли сотрудникам завода их достичь. После нововведений выработка увеличилась на 15%.

Для начала эксперты РЦК вместе с участниками рабочей группы выявили основные проблемы: излишние движения и перемещения на участке фасовки, пересечение потоков готовой продукции, скопление тары, потерю времени при замене упаковочной пленки и штамповке даты изготовления на продукции.  Далее, совместно выработали решения. Выполнили перестановку оборудования на участке кисломолочной продукции, разработали правила перемещения материалов в потоке готовой продукции, выполнили перестановку оборудования на участке розлива. 

«Наш пилотный продукт - "кисломолочка" пересекался в процессе с другими продуктами, такими, как сметана и молоко. Основной нашей задачей было, как раз, развязать эти потоки, как узел и выпрямить их, чтобы продукция одна другой не мешала», - прокомментировал руководитель проектов РЦК Арискин.

Но, это далеко не все изменения на образцовом потоке. Для выявления, визуализации и устранения потерь и отклонений от основных показателей производства на маслозаводе был внедрен Инфоцентр предприятия.

 «Время работы станков на производство одной тонны существенно сократилось. Отрадно, что все улучшения стали возможны без существенных материальных затрат, а только за счёт оптимизации ключевых участков производства, — говорит генеральный директор предприятия Николай Астафуров. — Теперь наша задача результаты, достигнутые на эталонном участке, транслироваться на другие подразделения завода. 

Таким образом, все изменения позволили снизить незавершенное производство более чем в три раза, а это напрямую влияет на производительность. Прокачать свои производственные мощности может любое предприятие Самарской области соответствующее определенным критериям. Ознакомиться с ними можно на сайте Производительность.РФ.

 

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