На 43 млрд руб. увеличили финансирование в 2025 году важнейших сфер

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Большая часть средств пойдет на социальную политику, здравоохранение, образование — 28 млрд руб.

Более чем на 15,4 млрд руб. увеличен «бюджет развития». Средства пойдут на транспорт, дорожное хозяйство, строительство школ и детских садов.

Предоставление единовременной денежной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы — 518 млн руб.

Среди приоритетных направлений расходов в ближайшие три года:

— Поддержка участников СВО и их семей. Дополнительно выделяем на эти цели более 21 млрд руб.;

— повышение заработной платы, в том числе отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных в Указах Президента РФ 2012 года, а также сотрудникам скорой помощи в областном бюджете дополнительно — 2,8 млрд. рублей;

— льготное лекарственное обеспечение — дополнительно запланировано 6,3 млрд руб.