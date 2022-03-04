"Мы создали запас прочности": Дмитрий Азаров рассказал о возможностях экономики Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сергиевском районе водитель погиб в ДТП
В Сергиевском районе водитель погиб в ДТП
Госдума приняла во втором и третьем чтении проект о наказании за фейки о ВС России
Госдума приняла во втором и третьем чтении проект о наказании за фейки о ВС России
В Самарской области задержан за взятку декан одного из крупнейших ВУЗов
В Самарской области задержан за взятку декан одного из крупнейших ВУЗов
В Самаре открылся опорный центр Национального киберполигона
В Самаре открылся опорный центр Национального киберполигона
В Самарской области увеличится количество министров
В Самарской области станет больше министров
Крупные иностранные ритейлеры приостанавливают работу в России
Крупные иностранные ритейлеры приостанавливают работу в России
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
У самарской гостиницы «Россия» могут отобрать ее название
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 111.76
8.51
EUR 124.02
9.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

"Мы создали запас прочности": Дмитрий Азаров рассказал о возможностях экономики Самарской области

4 марта 2022 09:44
141
Мы создали запас прочности: Дмитрий Азаров рассказал о возможностях экономики Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров в прямом телеэфире оценил вызовы, с которыми может столкнуться экономика региона в связи с пакетом несправедливых западных санкций. Глава региона отметил, что в Самарской области запас прочности значителен, а значит, со всеми задачами, запланированными на этот год, губерния справится.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня экономика Самарской области работает устойчиво. За 4 года активной работы Правительства региона, которое вело грамотную и системную экономическую политику, удалось переломить негативные тенденции и существенно оздоровить региональную казну.

- Нами сформированы достаточные запасы, которые определяют устойчивость регионального бюджета. Запас прочности и те резервы, которые мы определим буквально в ближайшие дни, внеся очередные изменения в бюджет Самарской области, позволяют чувствовать себя уверенно. Постараюсь, чтобы эта уверенность передалась и всем жителям Самарской области.

Глава региона напомнил, что за годы последовательной работы Правительства Самарской области удалось снизить госдолг региона с 67 млрд рублей до 42 млрд - а с учетом экономической конъюнктуры и роста доходов это почти вполовину облегчило нагрузку на казну. Наряду с этим удалось нарастить небывалыми темпами доходы бюджета, проводя активную экономическую политику.

Дмитрий Азаров пояснил, что увеличение доходов происходило по двум направлениям: рост собственных доходов регионального бюджета и поддержка области из федерального бюджета благодаря решениям Президента страны и председателя Правительства России, в том числе, для реализации национальных проектов.

По словам губернатора, сформированы резервы в системе здравоохранения для противодействия распространению коронавируса. Кроме того, накоплены запасы для поддержки экономики. Пока руководители предприятий, как сказал Дмитрий Азаров, не в полной мере понимают влияние санкций на деятельность той или иной отрасли и необходимо время, чтобы проанализировать сложившуюся обстановку, выявить риски, с которыми может столкнуться экономика Самарского края. Это важно не только для того, чтобы разработать дополнительные меры поддержки на региональном уровне, но и для того, чтобы заявить о необходимой поддержке региональной экономики на федеральном уровне.

- Рассчитываю, что через два дня у меня будет возможность доложить о наших предложениях на уровне правительства России. Вот в таком оперативном, штабном режиме, который соответствует вызовам времени, работает Правительство Самарской области и я лично.

Губернатор добавил, что в Правительстве области прошло уже несколько заседаний штаба по устойчивой работе экономике - первое подобное совещание по данной теме прошло 26 февраля. В пятницу, 4 марта, Губернатор проведёт совещания с представителями промышленных предприятий области и торговыми сетями, а также встречу по развитию строительной отрасли.

 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров - о продовольственном рынке: Ситуация контролируется, складские запасы значительные, мониторинг цен ведётся ежедневно
04 марта 2022, 10:00
Дмитрий Азаров - о продовольственном рынке: "Ситуация контролируется, складские запасы значительные, мониторинг цен ведётся ежедневно"
Говоря о работе торговых сетей, губернатор отметил, что проблем с поставками продовольствия не возникает. Экономика
190
Дмитрий Азаров ответит на самые актуальные вопросы, касающиеся жизни и развития Самарской области в прямом эфире
03 марта 2022, 11:09
Дмитрий Азаров ответит на самые актуальные вопросы, касающиеся жизни и развития Самарской области в прямом эфире
Сегодня вечером в эфир выйдет специальный выпуск программы «Главная тема». Общество
968
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
27 февраля 2022, 09:45
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
В ПВР все прибывшие смогли оформить заявление на получение единовременной социальной выплаты.
Общество
1857
В центре внимания
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
4 марта 2022  11:24
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
100
Дмитрий Азаров - о продовольственном рынке: Ситуация контролируется, складские запасы значительные, мониторинг цен ведётся ежедневно
4 марта 2022  10:00
Дмитрий Азаров - о продовольственном рынке: "Ситуация контролируется, складские запасы значительные, мониторинг цен ведётся ежедневно"
205
Мы создали запас прочности: Дмитрий Азаров рассказал о возможностях экономики Самарской области
4 марта 2022  09:44
"Мы создали запас прочности": Дмитрий Азаров рассказал о возможностях экономики Самарской области
138
Дмитрий Азаров ответит на самые актуальные вопросы, касающиеся жизни и развития Самарской области в прямом эфире
3 марта 2022  11:09
Дмитрий Азаров ответит на самые актуальные вопросы, касающиеся жизни и развития Самарской области в прямом эфире
970
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 марта 2022  13:36
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
623
Весь список