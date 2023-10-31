МТС: отмена платы за раздачу интернета вызовет рост стоимости для всех тарифов

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МТС выступила против сохранения безлимитной раздачи интернета с мобильных устройств. Об этом во вторник, 31 октября, сообщили в пресс-службе компании, пишут "Известия".

В компании обратили внимание на то, что отсутствие ограничений в таком случае приведет к существенному ухудшению качества связи для большинства абонентов. Отмечается, что действующие тарифы на мобильную связь рассчитаны на индивидуальное потребление трафика с мобильных устройств. МТС дополнила, что для ноутбуков и настольных компьютеров предоставлена другая линейка трафика, так как они потребляют намного больше трафика.

«Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов, таким образом, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик», — объяснили в пресс-службе.