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Мишустин объявил о новых мерах поддержки экономики в условиях санкций

9 марта 2022 20:51
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Поддержка стройки и налоговые льготы. 

Российские власти примут несколько новых мер по поддержке бизнеса и жителей страны в условиях западных санкций - от налоговых послаблений до помощи самым разным отраслям. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду, передает ТАСС.

Он пообещал, что власти помогут российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов, объявил о налоговых послаблениях для вкладчиков банков и владельцев авто, и рассказал о защите российских компаний от зарубежных совладельцев. При этом, по словам премьера, перечень мер будет "постоянно пополняться исходя из развития событий", причем не все шаги властей будут "связаны с прямой финансовой поддержкой".

ТАСС собрал ключевые инициативы, которые представили на заседании.

Ограничения на экспорт и импорт

Кабмин в ближайшее время утвердит перечни видов продукции и сырья, экспорт и импорт которых будет запрещен: "Это решение позволит обеспечить экономическую безопасность нашей страны, гарантировать бесперебойную работу промышленности и сельского хозяйства". Что именно подпадет под запрет, он не уточнил.

Во вторник указ, предусматривающий такие меры, подписал президент России Владимир Путин. Из документа следует, что ограничения будут применяться до конца 2022 года и не коснутся товаров, которые перевозят граждане для личного пользования.

Помощь стройке

Большой комплекс мер разработан для помощи строительной отрасли - как пояснил премьер, сейчас главная задача - "не дать стройке остановиться".

Для застройщиков упростят бюрократические процедуры: ускорят предоставление земельных участков и обеспечат при необходимости продление действующих договоров аренды земли, упростят разработку градостроительной документации и проведение публичных слушаний по ней.

Вклады без налога

Власти временно отменят подоходный налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей, который был введен в 2021 году. "После повышения ключевой ставки кредитные организации существенно увеличили проценты по вкладам, значит, доходы по ним вырастут, как и сумма налога, которую нужно было уплатить в этом году. Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый, но и за текущий <...> год, позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно", - пояснил Мишустин.

Еще одно налоговое послабление коснется автомобилистов - планку стоимости машин, с которых придется платить повышенный транспортный налог (также известный как "налог на роскошь"), поднимут с нынешних 3 млн до 10 млн рублей.

Поддержка транспорта

Правительство поможет авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов, подпавших под западные санкции, заверил Мишустин. Ранее пакет мер поддержки представил Минтранс. В него вошли, в частности, продление действия сертификатов летной годности и других документов, расширение возможностей по ремонту и обслуживанию, приостановка плановых и внеплановых проверок перевозчиков.

Кроме того, по словам премьера, в отношении стран, запрещающих заход российских судов в свои порты, введут ответные ограничения, а возможность влияния на железнодорожные компании "ряда международных организаций" будет снижена.

Защита от иностранцев

Еще часть мер позволит защитить российские компании от иностранных санкций: "Для этого планируется повысить минимальный порог по числу акций, владелец которых сможет запрашивать документы компании, оспаривать в суде сделки и действия компании и ее руководства". Центральный банк получит право определять перечень сведений, которые можно будет не раскрывать для широкого доступа.

Кроме того, под запрет могут подпасть сделки со страховыми компаниями, брокерами и перестраховщиками из стран, признанных недружественными РФ, "причем он может быть распространен даже на те перечисления, договоры по которым вступили в силу до подписания закона, кроме случаев, когда Банк России выдаст на это специальное разрешение".

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