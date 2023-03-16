Минтруд заявил о разбирательстве в ситуации с Wildberries

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Минтруд разбирается в ситуации с Wildberries. Об этом 16 марта заявил глава министерства Антон Котяков.

По словам министра, к маркетплейсу в настоящее время приковано внимание как со стороны различных министерств, так и депутатского корпуса.

«Мы сейчас пока работаем с документами, с заявлениями граждан. В зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой», — сказал Котяков в беседе с журналистами.

Он добавил, что компания Wildberries должна выполнять традиционные нормы трудового законодательства России.

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что владельцы пунктов выдачи заказов пытались пройти в главный офис компании, а также намерены объявить забастовку и не выйти на работу. Сообщалось, что владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) недовольны тем, что штрафы за брак и утерянные товары списываются с них, пишут "Известия".