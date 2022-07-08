Минсельхоз: российский рынок полностью обеспечен картофелем

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Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным, и сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза в пятницу, 8 июля, пишут "Известия".

Согласно данным Картофельного союза, потребности в импорте картофеля фри сейчас нет.

Кроме того, в 2022 году посевная площадь под эту культуру в организованном секторе, по предварительным данным, увеличилась, превысив 290 тыс. га, что на 4% больше показателя прошлого года. В настоящее время выкопали уже 105 тыс. т. картофеля, темпы работ на 3,3% выше прошлогодних.

«Минсельхоз России ожидает прироста валового сбора картофеля в этом году в организованном секторе. Это позволит полностью удовлетворить внутренние потребности, в том числе предприятий переработки», — заключили в ведомстве.

Ранее в этот же день в пресс-службе компании «Вкусно — и точка» заявили, что картофеля фри некоторое время не будет в открываемых в России ресторанах сети. Он появится в меню осенью.

Решение связали с тем, что в 2021 году в РФ плохо росли сорта картофеля, используемого для производства картошки фри. На протяжении последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. В сети ресторанов добавили, что теперь невозможен импорт с рынков, которые могли бы временно поставлять этот продукт.

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