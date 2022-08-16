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Минсельхоз: российские кондитеры обеспечат страну шоколадом и после ухода Lindt

16 августа 2022 21:24
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В министерстве напомнили, что многие отечественные компании производят премиальный шоколад, не уступающий иностранным брендам по вкусовым характеристикам и качеству.

Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности страны, в том числе в шоколаде, решившая уйти швейцарская Lindt & Sprungli занимала незначительную долю рынка, и отечественные марки получили возможность занять освободившуюся нишу, заявили в Минсельхозе России, передает РИА Новости.

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli ранее во вторник сообщил, что полностью уходит с российского рынка, но будет поддерживать своих сотрудников в стране. В марте компания объявила о закрытии восьми магазинов, которые у нее были в России, и приостановила поставки.

"Следует отметить, что продукция группы компаний Lindt & Sprungli занимает незначительную долю российского рынка в высоком ценовом сегменте... Таким образом, уход отдельного зарубежного производителя не приведет к сокращению ассортимента и даст возможность российским маркам занять освободившуюся нишу", - говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

В министерстве напомнили, что многие отечественные компании производят премиальный шоколад, не уступающий иностранным брендам по вкусовым характеристикам и качеству.

"Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности, в том числе в шоколаде. За последние годы наша страна стала одним из мировых лидеров в этом сегменте и заметным игроком на экспортных рынках", - добавили в Минсельхозе.

 

Фото:   ru.freepik.com

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