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Минпромторг: торговые сети начинают поставки алкоголя по параллельному импорту в страну

9 ноября 2022 20:42
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Проблем с наличием алкоголя популярных брендов в магазинах не ожидается, подчеркнули в министерстве.

Торговые сети начинают поставки алкоголя по параллельному импорту, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Проблем с наличием алкоголя популярных брендов в магазинах не ожидается, подчеркнули в министерстве.

"Алкогольная продукция, которая включена в перечень, может ввозиться на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя. Все необходимые заказы размещены. Торговые сети начинают поставки продукции в рамках параллельного импорта, и проблем с наличием популярных алкогольных брендов на полках на данный момент не ожидается", - заявили в Минпромторге.

По данным Минпромторга, импорт некоторых брендов алкогольной продукции восстанавливается. И те бренды, по которым ранее приостанавливались поставки, а сейчас фиксируется их положительная динамика, не включены в перечень параллельного импорта. "Импортеры поручились обеспечивать внутренний рынок продукцией впредь и представили гарантийные письма", - подчеркнули там.

В начале ноября Минпромторг РФ утвердил новый перечень товаров для параллельного импорта, в который вошел алкоголь. В перечень включили такие иностранные бренды алкогольных напитков как Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.

 

Фото:   ru.freepik.com

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