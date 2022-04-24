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Минпромторг РФ составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт, в перечень вошло около 200 брендов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на приказ министерства, передает ТАСС.

По данным газеты, ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров более 200 брендов. Это готовая потребительская продукция, автомобили и комплектующие. Среди товаров также называют текстиль, кожаные изделия, одежду, мех, парфюмерию, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры, ТВ-аппаратуру, транспорт.

В Минпромторге подтвердили подлинность документа. Приказ подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, после чего документ должен быть зарегистрирован в Минюсте.

Ведомство, в частности, разрешило параллельный импорт телефонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo. В категории автомобилей в Россию будут ввозить Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие, а также комплектующие к ним, автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania и промышленное оборудование Caterpillar, Siemens. При этом в список ведомства не попали ювелирные изделия, а также мебель.

Перечень сформирован для возможности ввоза в страну конкретной партии продукции, на которую нанесли товарный знак, но правообладатель не соглашался на ее импорт в РФ.

Ранее в апреле в Минпромторге ТАСС сообщали, что планируют утвердить приказ с перечнем товаров с указанием брендов, которые подпадают под параллельный импорт, в ближайшее время. На тот момент шел сбор предложений по включению в перечень от федеральных органов исполнительной власти.

Фото: AP Photo / Xinhua/Yao Jianfeng/РИА Новости