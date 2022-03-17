Минпромторг проконтролирует рост цен на металлопродукцию

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Максимальную наценку на материал хотят ограничить 20-25%.

С 14 марта все производители металлопродукции должны предоставлять министерству промышленности и торговли РФ структуру их ценообразования. Как полагают в ведомстве, это позволит понизить стоимость металлопродукции.

Резкий рост стоимости стройматериалов, прежде всего – металлоконструкций, в России начался с конца 2020 года. Это повлекло за собой удорожание и других категорий материалов: железобетонных изделий, кирпича, минеральных утеплителей.

Многочисленные обращения от представителей индустрии заставили правительство России принять ряд мер для сдерживания роста цен на строительные материалы, в том числе ввести пошлины на экспорт продукции за рубеж.

Однако осенью 2021 года участники рынка отметили новый резкий скачок цен на металл. По данным Национального объединения строителей, только с октября по ноябрь 2021 года стоимость металла для строительства поднялась в разных регионах России на 15-35%. За год же цена арматуры выросла в два, а то и в три раза, утверждали участники рынка.

Вслед за этим девелоперы в очередной раз повысили стоимость квадратного метра в новостройках. Цена квадратного метра жилья на первичном рынке в Самаре за 2021 год возросла на 30-40 %.

Теперь же чиновники решили на регулярной основе проверять ценообразование на металлоконструкции, чтобы избежать резких скачков стоимости, пишет Обозрение.