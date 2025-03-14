Министерства промышленности Самарской области и Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве

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Сегодня, 14 марта 2025 года, министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков и министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление межрегиональных связей и стимулирование промышленного роста.

Подписание состоялось в рамках расширенного заседания Совета по развитию промышленности Республики Башкортостан, которое провел Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность», неоднократно отмечал важность развития межрегионального сотрудничества для развития российского производства. «

Сейчас стоит задача по усилению взаимодействия между предприятиями российских регионов для создания более высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции», — ранее сказал руководитель самарского региона.

«Соглашение с Республикой Башкортостан открывает новые возможности для самарских предприятий. Мы рассчитываем на активное сотрудничество в таких ключевых направлениях, как автомобилестроение, нефтехимия, машиностроение и развитие инновационных технологий. Уверен, что совместные усилия, обмен опытом и ресурсами между нашими регионами помогут обеспечить устойчивый рост и инновационное развитие промышленного сектора», – прокомментировал Денис Гурков.

Напомним, что недавно в Самарской области работала делегация Республики Башкортостан. В рамках укрепления торгово-экономических связей двух регионов представители бизнес-миссии посетили крупнейшие предприятия региона, в том числе филиал ПАО «Россети Волга» — «Самарские распределительные сети», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Самарская кабельная компания».

«Республика Башкортостан придает большое значение развитию межрегионального сотрудничества. Мы видим большой потенциал в совместной работе над развитием кластеров, технопарков и инновационной инфраструктуры, что, в конечном итоге, положительно скажется на конкурентоспособности наших предприятий и благосостоянии жителей», — отметил Александр Шельдяев.

В подписании соглашения также приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Михаил Лабудин, руководители министерств промышленности других регионов России и представители промышленного бизнес-сообщества страны.

До начала заседания участникам была представлена деятельность резидентов технопарка «ЗУБОВО» и других индустриальных парков Республики Башкортостан, демонстрирующая инновационный потенциал региона.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области