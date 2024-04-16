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Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и программы под 8% в срок

16 апреля 2024 11:45
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Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и программы под 8% в срок

Минфин поддерживает завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной, в ранее обозначенные сроки. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. 

Госпрограмма для IT-специалистов должна закончиться в конце 2024-го, а на новостройки под 8% — в июне этого года. Сейчас более 90% кредитов на первичке выдаются по льготным условиям — долю следует сократить до 25%, считают в Минфине.

Участники рынка выступили за адресное продление программ, например, на определенные регионы или категории населения. Сейчас двузначная ключевая ставка фактически не позволяет россиянам оформлять жилищные ссуды, пишут "Известия".

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